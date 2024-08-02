«Укрзализныця» запустила первый детский купейный вагон — Finance.ua

«Укрзализныця» запустила первый детский купейный вагон Сегодня 11:57 — Личные финансы

«Укрзализныця» запустила первый детский купейный вагон

«Укрзализныця» объявила о запуске продаж билетов на первый в истории компании детский купейный вагон. Первый рейс состоится 8 августа в составе поезда № 15/16, который будет курсировать по маршруту Харьков — Ясиня.

Как сообщили в пресс-службе компании, этот вагон предназначен для детей от 0 до 8 лет и их родителей.

«Мы системно движемся к нашей цели — стать наиболее дружественной к детям железной дорогой в Европе. До конца этого года планируем запустить еще 7 таких вагонов», — подчеркнул председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Работы по модернизации этого вагона длились около полугода, и уже 8 августа он отправится в свой первый рейс по символичному маршруту, который объединяет восток и запад Украины и регулярно перевозит группы детей с Харьковщины на отдых в горах.

«Маленькие путешественники по Украине смогут использовать время в путешествии для обучения через игру и получить базовую психосоциальную поддержку от работников, когда и если это будет необходимо. Кроме того, детские вагоны оснащены различными развлекательно-познавательными материалами, чтобы наши дети имели возможность развиваться при любых условиях», — сказал Председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде.

Билеты в этот вагон доступны для приобретения исключительно через мобильное приложение Укрзализныци.

Стоимость билета аналогична стоимости купейных билетов аналогичного класса в том же поезде.

Вагон имеет маркировку «Детский» в приложении, чтобы родители, путешествующие с маленькими детьми, могли выбрать поездку именно в этом вагоне. Напоминаем, что дети до 5 лет включительно путешествуют поездами Укрзализныци бесплатно и не нуждаются в отдельном билете.

Напомним, с 1 августа Укрзализныця расширила количество поездов с женскими купе.

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