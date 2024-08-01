Укрзализныця расширяет верификацию через Дія. Підпис на ряд международных рейсов (список) — Finance.ua

Укрзализныця расширяет верификацию через Дія. Підпис на ряд международных рейсов (список) Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

Укрзализныця расширяет верификацию через Дія. Підпис на ряд международных рейсов (список)

только для верифицированных пользователей. Как сообщила Укрзализныця, она наращивает успешный опыт доступа к международным билетам

Читайте также Укрзализныця добавляет поезда в Одессу (расписание)

Так, с 1 августа 2024 года продажа билетов на рейсах № 19/20 Киев — Хелм — Киев, № 23/24 Киев — Хелм — Киев, № 51/52 Киев — Перемышль — Киев, № 89/90 Киев — Перемышль — Киев, № 73/74 Харьков — Перемышль — Харьков использовать с верификацией через Дія. Підпис в приложении и на новом сайте Укрзализныци по продаже билетов.

Эту, аналогичную верификацию уже используют к ажиотажным рейсам из/в Варшаву и Вену.

Для чего это

Решение является временной мерой на пиковый период перевозки, чтобы вернуть аномальную активность перекупщиков, однако специалисты Укрзализныци блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов за сутки.

Впрочем, без верификации через Дія. Підпис билетным спекулянтам достаточно изменить номер телефона и продолжить свое дело.

Это, в свою очередь, замедляет работу системы и не позволяет добросовестным пассажирам гарантированно спланировать свое путешествие.

При этом, чтобы удовлетворить запрос иностранных пользователей, не имеющих возможности установить Дію, железная дорога обеспечивает текущий доступ к международным билетам как минимум для одного рейса в каждом направлении.

Одесса — Перемышль, Харьков — Хелм, Днепр — Хелм, Киев — Перемышль, Чоп — Вена, Мукачево — Кошице, Львов — Варшава, Киев — Кишинев и другие.

Читайте также Укрзализныця увеличивает курсирование в Карпаты

Напоминаем о глубине продаж международных билетов Укрзализныци:

польское направление (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) — 20 суток до даты отправления, старт продаж в 09:00;

словацкое и австрийское направления — 20 суток, старт в 08:00;

молдавское направление — 30 суток, старт в 08:00.

Справка Finance.ua:

Укрзализныця увеличивает количество дней курсирования дополнительных региональных поездов между Львовом, горами и Черновцами.

Чтобы украинцы могли в пиковый сезон приобрести нужный билет, в «Укрзализныце» дали несколько советов. Прежде всего, советуют загрузить официальное приложение компании, планировать свое путешествие заранее и при необходимости воспользоваться сервисом мониторинга, чтобы система сама приобрела билет сразу же, когда он появится в продаже.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.