Укрзализныця добавляет поезда в Одессу (расписание) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрзализныця добавляет поезда в Одессу (расписание)

Фондовый рынок
32
Укрзализныця добавляет поезда в Одессу (расписание)
Укрзализныця добавляет поезда в Одессу (расписание)
Укрзализныця сообщила, что добавляет места в Одессу в пиковый сезон перевозок.
«Две недели назад запустили Интерсити № 761/762 по маршруту Киев — Одесса: за это время видим устойчивый спрос пассажиров на это направление, поэтому находим возможности добавить рейсы в Одессу, гибко оперируя подвижным составом железной дороги», — пишет компания.
Читайте также
С завтрашнего дня Интерсити в Одессу будет курсировать дополнительно 24, 30 июля, а также — 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа по следующему графику:
  • отправка из Киева в 6:03, прибытие в Одессу — в 13:34;
  • обратный рейс из Одессы будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.
В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, что позволит на 50% увеличить предложение мест на этом направлении по сравнению с обычными рейсами.
Билеты на все рейсы традиционно будут доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.
Напомним, с 1 августа АО «Укрзализныця» добавило женские купе на четырех рейсах дальнего сообщения.
Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров — 88%.
Речь идет о таких рейсах:
  • № ½ Харьков — Ивано-Франковск.
  • ⁠№ 5/6 Запорожье — Ясиня;
  • № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;
  • ⁠№ 95/96 Киев — Рахов.

Справка Finance.ua:

  • АО «Укрзализныця» обеспечило доступ к Wi-Fi в 75% скоростных поездов. В рамках проведения тестирования обеспечен доступ пассажиров в Интернет, выполняется анализ качества услуг.
  • «Укрзализныця» изменяет правила продажи билетов на международные поезда.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.