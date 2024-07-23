Укрзализныця добавляет поезда в Одессу (расписание) — Finance.ua

Укрзализныця добавляет поезда в Одессу (расписание)
Укрзализныця сообщила, что добавляет места в Одессу в пиковый сезон перевозок.
«Две недели назад запустили Интерсити № 761/762 по маршруту Киев — Одесса: за это время видим устойчивый спрос пассажиров на это направление, поэтому находим возможности добавить рейсы в Одессу, гибко оперируя подвижным составом железной дороги», — пишет компания.
С завтрашнего дня Интерсити в Одессу будет курсировать дополнительно 24, 30 июля, а также — 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа по следующему графику:
- отправка из Киева в 6:03, прибытие в Одессу — в 13:34;
- обратный рейс из Одессы будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.
В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, что позволит на 50% увеличить предложение мест на этом направлении по сравнению с обычными рейсами.
Билеты на все рейсы традиционно будут доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.
Напомним, с 1 августа АО «Укрзализныця» добавило женские купе на четырех рейсах дальнего сообщения.
Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров — 88%.
Речь идет о таких рейсах:
- № ½ Харьков — Ивано-Франковск.
- № 5/6 Запорожье — Ясиня;
- № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;
- № 95/96 Киев — Рахов.
Справка Finance.ua:
- АО «Укрзализныця» обеспечило доступ к Wi-Fi в 75% скоростных поездов. В рамках проведения тестирования обеспечен доступ пассажиров в Интернет, выполняется анализ качества услуг.
- «Укрзализныця» изменяет правила продажи билетов на международные поезда.
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