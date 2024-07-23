Укрзализныця добавляет поезда в Одессу (расписание) — Finance.ua

Укрзализныця добавляет поезда в Одессу (расписание) Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Укрзализныця добавляет поезда в Одессу (расписание)

Укрзализныця сообщила , что добавляет места в Одессу в пиковый сезон перевозок.

«Две недели назад запустили Интерсити № 761/762 по маршруту Киев — Одесса: за это время видим устойчивый спрос пассажиров на это направление, поэтому находим возможности добавить рейсы в Одессу, гибко оперируя подвижным составом железной дороги», — пишет компания.

С завтрашнего дня Интерсити в Одессу будет курсировать дополнительно 24, 30 июля, а также — 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа по следующему графику:

отправка из Киева в 6:03, прибытие в Одессу — в 13:34;

обратный рейс из Одессы будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.

В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, что позволит на 50% увеличить предложение мест на этом направлении по сравнению с обычными рейсами.

Билеты на все рейсы традиционно будут доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним, с 1 августа АО «Укрзализныця» добавило женские купе на четырех рейсах дальнего сообщения.

Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров — 88%.

Речь идет о таких рейсах:

№ ½ Харьков — Ивано-Франковск.

⁠№ 5/6 Запорожье — Ясиня;

№ 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;

⁠№ 95/96 Киев — Рахов.

Справка Finance.ua:

АО «Укрзализныця» обеспечило доступ к Wi-Fi в 75% скоростных поездов. В рамках проведения тестирования обеспечен доступ пассажиров в Интернет, выполняется анализ качества услуг.

«Укрзализныця» изменяет правила продажи билетов на международные поезда.

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