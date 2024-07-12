«Укрзалізниця» додала жіночі купе ще в чотирьох потягах — Finance.ua
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«Укрзалізниця» додала жіночі купе ще в чотирьох потягах

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«Укрзалізниця» додала жіночі купе ще в чотирьох потягах
«Укрзалізниця» додала жіночі купе ще в чотирьох потягах
З 1 серпня АТ «Укрзалізниця» додає жіночі купе на чотирьох рейсах далекого сполучення.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
«Укрзалізниця дотримується обіцянки планомірного масштабування проєкту. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів — 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку», — зазначає голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Йдеться про такі рейси:

  • № ½ Харків — Івано-Франківськ.
  • ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
  • № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
  • ⁠№ 95/96 Київ — Рахів.
Чи дорожчі вони? В УЗ запевняють, що за вартістю ці купе жодним чином не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі.
Вищевказані поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:
  • ⁠№ 15/16 Харків — Ясіня;
  • № 17/18 Харків — Ужгород;
  • № 26/236 Одеса — Ясіня;
  • ⁠№¾ Запоріжжя — Ужгород;
  • ⁠№ 41/42 Дніпро — Трускавець;
  • № 29/30 Київ — Ужгород;
  • № 81/82 Київ — Ужгород;
  • № 75/76 Київ — Кривий Ріг.
Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 липня.
Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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