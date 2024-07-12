«Укрзалізниця» додала жіночі купе ще в чотирьох потягах — Finance.ua

«Укрзалізниця» додала жіночі купе ще в чотирьох потягах Сьогодні 16:39 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» додала жіночі купе ще в чотирьох потягах

З 1 серпня АТ «Укрзалізниця» додає жіночі купе на чотирьох рейсах далекого сполучення.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця дотримується обіцянки планомірного масштабування проєкту. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів — 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку», — зазначає голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Йдеться про такі рейси:

№ ½ Харків — Івано-Франківськ.

⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

Чи дорожчі вони? В УЗ запевняють, що за вартістю ці купе жодним чином не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі.

Вищевказані поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:

⁠№ 15/16 Харків — Ясіня;

№ 17/18 Харків — Ужгород;



№ 26/236 Одеса — Ясіня;



⁠№¾ Запоріжжя — Ужгород;



⁠№ 41/42 Дніпро — Трускавець;



№ 29/30 Київ — Ужгород;



№ 81/82 Київ — Ужгород;



№ 75/76 Київ — Кривий Ріг.



Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 липня.

Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

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