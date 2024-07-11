Укрзалізниця збільшує курсування до Карпат — Finance.ua

Укрзалізниця збільшує курсування до Карпат
Укрзалізниця збільшує кількість днів курсування додаткових регіональних поїздів між Львовом, горами та Чернівцями.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
З 12 липня:
- регіональний поїзд № 816/815 Коломия — Львів по пʼятницях розпочинатиме свій маршрут з Чернівців замість Коломиї. Відправлення о 05:32, Коломия
06:44—06:54, Івано-Франківськ 07:43—07:55, прибуття до Львова о 10:07.
З 15 липня:
- регіональний поїзд № 816/815 Рахів — Львів курсуватиме ще й по понеділках. Відправлення з Рахова о 03:48, Івано-Франківськ
07:50—07:55, прибуття до Львова о 10:07. Поїзд проїжджатиме через станції Ясіня, Лазещина, Ворохта, Татарів-Буковель, Яремче, Надвірна та інші туристичні міста.
- додатковий регіональний поїзд № 818/817 Львів — Чернівці курсуватиме по понеділках. Відправлення зі Львова о 15:22, Івано-Франківськ
17:34—17:42, Коломия 18:35—18:37, Чернівці 19:53.
Через коригування розкладу руху, 12 липня приміський поїзд № 6438 Івано-Франківськ — Коломия відправиться з початкової станції о 05:27 замість 05:55.
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