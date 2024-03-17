«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на школьные весенние каникулы — Finance.ua
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«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на школьные весенние каникулы

Личные финансы
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«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на школьные весенние каникулы
«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на школьные весенние каникулы
В период школьных весенних каникул «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы в наиболее популярных направлениях.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
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Дополнительные поезда будут курсировать по следующим направлениям:

  • поезд № 159/160 Киев — Трускавец будет отправляться из Киева 23 марта в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. Из Трускавца будет отправляться в ту же дату в 08:26 и прибывать в Киев в 18:44.
  • поезд № 191/192 Киев — Львов отправляется из Киева 24 марта в 07:37 и прибывает во Львов в 17:21. Из Львова поезд будет отправляться в ту же дату в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09.
  • поезд № 255/256 Киев — Рахов курсирует через день по четным из Киева в 14:59 и прибывает в Рахов в 07:50. Из Рахова поезд отправляется через день по нечетным в 19:37 и прибывает в Киев в 13:01.
  • поезд № 192 Львов — Киев отправится из Львова 17 марта в 11:55 и прибудет в Киев в 22:09.
  • поезд № 195 Киев — Ивано-Франковск отправится из Киева 17 марта в 07:37 и прибудет в Ивано-Франковск в 18:18. Из Ивано-Франковска в тот же день в Киев в 19.25 отправится поезд № 91, который прибудет в столицу в 06.19.
  • поезд № 201/202 Харьков — Ворохта отправляется из Харькова через день по четным в 18:55 и будет прибывать в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд отправляется по нечетным в 16:29 и прибывает в Харьков в 12:33.
  • поезд № 203/204 Днепр — Ворохта отправляется из Днепра по нечетным в 14:35 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд будет отправляться по четным в 16:29 и прибывать в Днепр в 12:35.
В сообщении указано, что «Укрзализныця» выделила около 30 дополнительных вагонов под групповые детские перевозки в марте.
Отмечается, что на такие поездки необходимо подавать заявку за 35 дней до отправки поезда по ссылке.
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Справка Finance.ua:

  • АО «Укрзализныця» запускает бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения;
  • глава правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко сообщил, что в финансовом плане Укрзализныци на этот год не заложено повышение тарифов на перевозку. Ни на пассажирские, ни на грузовые.
По материалам:
Finance.ua
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