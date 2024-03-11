Укрзализныця анонсировала онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию — Finance.ua

Укрзализныця анонсировала онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию Сегодня 17:39 — Личные финансы

Укрзализныця анонсировала онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию

С понедельника, 18 марта, Укрзализныця начинает онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первый этап

«18 марта начинается продажа билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме. На первом этапе онлайн-билеты будут доступны в сообщении Украина — Австрия и обратно», — говорится в сообщении.

Купить билеты можно будет через приложение Укрзализныци, а для прямого поезда Киев — Вена понадобится верификация аккаунта через «Дія.Підпис».

Второй этап

На втором этапе станут доступны онлайн также билеты в сообщении Украина — Венгрия на поезда, следующие в Австрию транзитом через Венгрию, то есть Киев — Будапешт — Вена и Чоп — Будапешт — Вена. Прямые сообщения Украина — Венгрия (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) появятся в приложении чуть позже.

Продажа билетов

Для приготовлений к продаже билетов онлайн Укрзализныця с 12 марта временно приостановит продажу билетов через кассы на прямой поезд Киев — Вена — Киев на даты отправления, начиная с 18 марта. Ограничение будет продолжаться до открытия онлайн-продаж. То есть, 18 марта продажа билетов возобновится на полную глубину продаж (20 суток) уже в онлайне.

Временное ограничение не коснется поезда Чоп — Вена — Чоп. По состоянию на данный момент билеты на поезд Чоп — Вена и обратно доступны практически на все даты.

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В Укрзализныце напомнили, что новый прямой поезд № 143/146 Вена — Чоп — Вена имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi.

Напомним, ранее «Укрзализныця» запустила бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения. Теперь для пользователей, авторизованных через «Дія.Підпис», в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов.

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