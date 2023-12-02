«Укрзализныця» анонсировала запуск модернизированных электричек — Finance.ua
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«Укрзализныця» анонсировала запуск модернизированных электричек

Казна и Политика
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«Укрзализныця» анонсировала запуск модернизированных электричек
«Укрзализныця» анонсировала запуск модернизированных электричек
АО «Укрзализныця» в декабре 2023 года намерено начать обновлять пригородное сообщение в Днепре — там будет запущен первый из маршрутов системы Dnipro City Express.
Об этом сообщается на телеграм-канале национального перевозчика.
«Выпускаем уже 12-й капитально отремонтированный электропоезд с начала года: родившийся в Луганске, модернизированный на КЭВРЗ! Это уже второй поезд постоянного тока серии ЭПЛ2Т, модернизированный для Приднепровской железной дороги. Еще 2 поезда серии ЭПЛ выйдут с завода до конца года», — говорится в сообщении.
Компания пока не сообщает никаких подробностей о Dnipro City Express, кроме того, что там будут использоваться модернизированные на Киевском электровагоноремонтном заводе электрички ЭПЛ2Т. Напомним, что с 10 декабря начнет ходить новый железнодорожный прямой маршрут № 143/146 Вена — Чоп — Вена. Он будет ориентирован на пересадку пассажиров из Киева.
Ранее сообщалось, что на 2024 год «Укрзализныця» назначила 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных. Кроме того, перевозчик улучшил 19 рейсов по Украине и за границу, а также назначил новые сообщения для регионов. Кроме того, отечественный перевозчик «Укрзализныця» планирует запустить онлайн-продажу билетов на прямой поезд в Вену до конца 2023 года. Также появится новый поезд Чоп-Вена.
По материалам:
Українські Новини
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