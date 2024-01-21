Быстро купить: в «Укрзализныце» назвали самые популярные способы приобретения билетов — Finance.ua
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Быстро купить: в «Укрзализныце» назвали самые популярные способы приобретения билетов

Личные финансы
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Быстро купить: в «Укрзализныце» назвали самые популярные способы приобретения билетов
Быстро купить: в «Укрзализныце» назвали самые популярные способы приобретения билетов
По итогам 2023 года продажа билетов онлайн через сервисы «Укрзализныци» и партнеров достигла 84,6% по состоянию на декабрь 2023 года.
Об этом пишет «Укрзализныця».
Доля мобильного приложения в течение года постоянно росла — по итогам года зафиксировано повышение на 23,2% до уровня 37,9%.
В прошлом году «Укрзализныця» запустила:
  • сервис онлайн-заказов билетов для военнослужащих (доступно по ссылке services.uz.gov.ua/military);
  • интеграцию мобильного приложения с «Дія» для быстрого возврата билетов и приобретения билетов на международные направления;
  • программу лояльности «Залізні друзі» и внесли многие другие доработки — от запуска продажи билетов с пересадкой до возможности выбрать «женское купе» при приобретении билетов через приложение.
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Напомним, «Укрзализныця» анонсировала запуск модернизированных электричек. АО «Укрзализныця» в декабре 2023 года намерено начать обновлять пригородное сообщение в Днепре — там запустят первый из маршрутов системы Dnipro City Express.
Ранее сообщалось, что на 2024 год «Укрзализныця» назначила 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных. Кроме того, перевозчик улучшил 19 рейсов по Украине и за границу, а также назначил новые сообщения для регионов.

Справка Finance.ua:

  • «Укрзализныця» запустила программу лояльности для пассажиров под названием «Залізні друзі». Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
  • «Теперь для тех, кто регулярно выбирает именно железную дорогу для своих путешествий, мы начали программу „Залізні друзі“: каждый километр путешествия превратится в „обнимашки“ от Укрзализныци, которые можно накапливать и получать за это приятные подарки», — говорится в сообщении.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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