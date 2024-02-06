«Укрзализныця» назначает дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском — Finance.ua

«Укрзализныця» назначает дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском Сегодня 17:23 — Личные финансы

«Укрзализныця» назначает дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском

Из-за повышенного спроса Укрзализныця запускает дополнительные поезда на некоторые даты в феврале.

Об этом сообщила компания.

«Хотя февраль традиционно считается „низким“ сезоном мобильности, фиксируем повышение спроса на путешествия 16−18 февраля. Поэтому уже сейчас оперативно назначаем дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском, которые будут состоять исключительно из новых вагонов».

Маршруты

Увеличат предложение мест на маршруте Киев — Львов — Ивано-Франковск поезд № 195/196, который будет отправляться из Киева 16 и 18 февраля в 07:37, Львов 14:46 — 15:06, прибытие в Ивано-Франковск в 18:18.

Обратная отправка из Ивано-Франковска 16 и 18 февраля в 19:25, Львов 21:54 — 23:05, прибытие в Киев на следующий день в 06:19.

Из Львова в Киев 16 и 18 февраля отправится в свой рейс поезд № 192/191 Львов — Киев, который будет отправляться из города Льва в 11:55 и прибывать в столицу в 22:09.

Где купить билеты

Билеты на рейсы будут доступны для приобретения в приложении «Укрзализныци», чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Ранее «Укрзализныця» запустила программу лояльности для пассажиров под названием «Железные друзья». Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки.

Баллы генерируются автоматически каждый раз, когда путешествуете по железной дороге и используете билеты, приобретенные в мобильном приложении. В счет идут билеты всех пассажиров, которые куплены через ваш профиль.

за каждый 1 км поездки в вагоне плацкарт или 2 классе региональных поездов — начисляется 1 балл;

за каждый 1 км поездки в вагоне купе, международном RIC, или 2-м классом «Интерсити+» или 1 классе региональных поездов — начисляется 2 балла;

за каждый 1 км путешествия в вагоне СВ, или 1-м классом «Интерсити+» — начисляется 3 балла.

Справка Finance.ua:

«Укрзализныця» сообщила о запуске второго маршрута Dnipro City Express. Вскоре к работе приступает модернизированный ЭПЛ2Т — электропоезд производства 2006 г. (Лугансктепловоз).

Укрзализныця в 2023 году обновила разными видами ремонта на 19,6% больше путей, чем в 2022 году.

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