«Укрпочта» выпустила новую серию уникальных марок (фото) — Finance.ua
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«Укрпочта» выпустила новую серию уникальных марок (фото)

Личные финансы
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«Укрпочта» выпустила новую серию уникальных марок (фото)
«Укрпочта» выпустила новую серию уникальных марок (фото)
Как сообщил генеральный директор «Укрпочта» Игорь Смелянский, объявлен запуск лимитированного выпуска «Третя Штурмова» по проекту «Власна марка».
«Прежде всего, мы выпускаем лист с 9 марками, тираж которого — лимитирован: всего 1300 экземпляров. Каждый лист будет номерным. Подделка не пройдет», — написал он.
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По его словам, кроме марок, которые мы передаем одной бригаде, окончательно приобрести можно прежде всего владельцам абонемента «Эксклюзив+».

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Они уже получили ссылку на оплату. Те марки, которые не будут куплены (сомневаюсь в этом), поступают в продажу 24 января.
Есть возможность оформить зарегистрированный филателистический абонемент: bit.ly/filabon-exsclusive-plus.
24 января на postmark.ukrposhta.ua можно будет получить:
  • неномерный лист с 28 марками «Третя штурмова» (несколько другой, чем номерной, но тоже красивый);
  • художественный конверт «Третя штурмова»;
  • открытка «Я люблю Третю Штурмову».
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Справка Finance.ua:

  • В «Укрпочте» подвели итоги по лучшим маркам и почтовому блоку в 2023 году. Об этом сообщили в компании. «Лучшая почтовая марка Украины 2023 года» — «Вечная память!», выпущенная 29 августа, в День памяти погибших защитников Украины. Эскизом стала картина заслуженного художника Украины Олега Шупляка «Журба» (2016 г.).
  • Почтовая марка «Русскій воєнний корабль, іді!!!», которая была презентована Укрпочтой 12 апреля 2022 года, получила высшую награду международной филателистической художественной премии «Азиаго» (Италия) — гран-при, или как его еще называют сами организаторы — «филателистический Оскар».
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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