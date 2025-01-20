«Укрпочта» выпустила новую серию уникальных марок (фото) — Finance.ua

«Укрпочта» выпустила новую серию уникальных марок (фото)
Как сообщил генеральный директор «Укрпочта» Игорь Смелянский, объявлен запуск лимитированного выпуска «Третя Штурмова» по проекту «Власна марка».
«Прежде всего, мы выпускаем лист с 9 марками, тираж которого — лимитирован: всего 1300 экземпляров. Каждый лист будет номерным. Подделка не пройдет», — написал он.
По его словам, кроме марок, которые мы передаем одной бригаде, окончательно приобрести можно прежде всего владельцам абонемента «Эксклюзив+».
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Они уже получили ссылку на оплату. Те марки, которые не будут куплены (сомневаюсь в этом), поступают в продажу 24 января.
Есть возможность оформить зарегистрированный филателистический абонемент: bit.ly/filabon-exsclusive-plus.
24 января на postmark.ukrposhta.ua можно будет получить:
- неномерный лист с 28 марками «Третя штурмова» (несколько другой, чем номерной, но тоже красивый);
- художественный конверт «Третя штурмова»;
- открытка «Я люблю Третю Штурмову».
Справка Finance.ua:
- В «Укрпочте» подвели итоги по лучшим маркам и почтовому блоку в 2023 году. Об этом сообщили в компании. «Лучшая почтовая марка Украины 2023 года» — «Вечная память!», выпущенная 29 августа, в День памяти погибших защитников Украины. Эскизом стала картина заслуженного художника Украины Олега Шупляка «Журба» (2016 г.).
- Почтовая марка «Русскій воєнний корабль, іді!!!», которая была презентована Укрпочтой 12 апреля 2022 года, получила высшую награду международной филателистической художественной премии «Азиаго» (Италия) — гран-при, или как его еще называют сами организаторы — «филателистический Оскар».
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