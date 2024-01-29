Стало известно, какая лучшая почтовая марка 2023 года (фото) — Finance.ua

Стало известно, какая лучшая почтовая марка 2023 года (фото) Сегодня 11:44 — Мир

Стало известно, какая лучшая почтовая марка 2023 года (фото)

В «Укрпочте» подвели итоги по лучшим маркам и почтовому блоку в 2023 году.

Об этом сообщили в компании.

«Лучшая почтовая марка Украины 2023 года» — «Вечная память!», выпущенная 29 августа, в День памяти погибших защитников Украины. Эскизом стала картина заслуженного художника Украины Олега Шупляка «Журба» (2016 г.). Почтовая марка содержит благотворительную составляющую, которую мы направляем на поддержку семей погибших военнослужащих, защищая Украину.⠀

Заказать марку-победительницу можно на нашем официальном сайте: bit.ly/3u4mjfZ

«Лучший почтовый блок Украины 2023 года» — «Украинские колядки в Киево-Печерской лавре». Выпуск стал завершающим в 2023 году, презентованным накануне Рождества — 22 декабря. Он посвящен годовщине проведения Православной Церковью Украины рождественского богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, которому в прошлом году исполнилось 950 лет. Автор — заслуженный художник Украины Николай Кочубей.

Среди любимчиков, близких к победе, стоит упомянуть также почтовые марки «Истребители зла» авторства Максима Паленко, «ПТН ПНХ» с работой Бенкси и почтовый блок «Воины света. Воины добра» Александра Никитюка.

Справка Finance.ua:

«Укрпочта» ввела в обращение новую марку к годовщине начала полномасштабной войны. На почтовом выпуске представлено одно из семи граффити всемирно известного уличного художника и политического активиста Бенкси, созданных им анонимно в Украине в 2022 году. Граффити с дзюдоистом, отправленным в нокаут, художник нарисовал на стене разрушенного дома в пгт Бородянка Киевской области.

Укрпочта ввела услугу наложенного платежа на карточные счета для малого и среднего бизнеса. Преимущество услуги наложенного платежа на карточные счета особенно оценят представители малого и среднего бизнеса — те предприниматели, которые реализуют свои товары в Instagram или на маркетплейсах. Теперь деньги за товар будут зачисляться на карточный счет в конце каждого дня, а открывать специальный счет или ждать своей очереди в отделении совсем не нужно.

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