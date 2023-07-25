Марка «Русскій воєнний корабль, іді…» получила «филателистический Оскар-2023» — Finance.ua
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Марка «Русскій воєнний корабль, іді…» получила «филателистический Оскар-2023»

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Марка «Русскій воєнний корабль, іді…» получила «филателистический Оскар-2023»
Марка «Русскій воєнний корабль, іді…» получила «филателистический Оскар-2023»
Почтовая марка «Русскій воєнний корабль, іді!!!», которая была презентована Укрпочтой 12 апреля 2022 года, получила высшую награду международной филателистической художественной премии «Азиаго» (Италия) — гран-при, или как его еще называют сами организаторы — «филателистический Оскар».
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Отмечается, что такое высокое отличие Укрпочта получила за уникальную и беспрецедентную реакцию на российскую агрессию и особую идею воплощения.
«Вместо традиционного обращения к оружию, сценам борьбы, использованию символики и образов, связанных с войной, на почтовой марке „Русскій воєнний корабль, іді!!!“ изображен понятный каждому жест, которым украинский военный апеллирует к врагу на предложение сдаться. Решительное желание защищать свою страну и „особое“ напутствие оккупантам, талантливо воплотил автор эскиза Борис Грох», — говорится в сообщении.
Среди 35 стран-участниц «филателистический Оскар 2023» за лучшую марку получила Укрпочта, которая является партнером Nazovni и ведущим логистическим сервисом Украины. Торжественная церемония и награждение наград прошла 23 июля на муниципальной площади Азиаго, провинция Виченца. Награду для Укрпочты получил генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш.
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Международная филателистическая премия «Азиаго», организованная Филателистическим кружком семи муниципалитетов вместе с муниципальной администрацией в этом году отметила свое 53-летие. В состав международного жюри конкурса входят издатели филателистической литературы, художники, филателисты, парламентарии, члены правительства.
Как сообщалось, в июне этого года Укрпочта получила награду престижной премии «World Post & Parcel Awards 2023» и стала лучшей в категории «Филателистическая кампания 2022 года».
В 2021 году почтовая марка «Крик Карпат» по программе EUROPA «Национальная природа на грани исчезновения» завоевала бронзу в конкурсе на «Лучшую почтовую марку Европы 2021 года».
В 2019 году почтовая марка «Слава Украине!» завоевала золото престижного международного конкурса Nexofil Award 2020 (Испания) в категории «Самый оригинальный формат марок в мире».
Марковый лист «Насекомые Украины» (2018 г. в.) авторства Александра и Сергея Харуков получил сразу три международные награды — Grand Prix WIPA (Австрия), Nexofil Award (Испания) и Asiago (Италия).
По материалам:
Finance.ua
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