Укрпочта выпустит марку с истребителями F-16 — Finance.ua

Укрпочта выпустит марку с истребителями F-16 Сегодня 12:21 — Личные финансы

Укрпочта выпустит марку с истребителями F-16

АО «Укрпочта» готовится представить почтовую марку с символом боевых самолетов F-16, пока мировое сообщество подытоживает результаты стратегических решений Вильнюсского саммита НАТО 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты

«Укрпочта анонсирует выход новой марки „Истребители зла“. Новый почтовый выпуск посвящен боевым самолетам-истребителям F-16, крайне необходимым нашим Вооруженным силам в борьбе с врагом. Укрпочта как один из каналов коммуникаций нашей страны с миром на своем почтовым языке акцентирует внимание на ключевых вопросах сегодняшнего дня, один из которых — предоставление Украине самолетов F-16», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погашение штемпелем «Первый день» состоится 4 августа в Киеве, спецпогашение в этот день пройдет также во всех регионах Украины. Открывается предзаказ на почтовый набор «Истребители зла», заказать можно в официальном онлайн-магазине Укрпочты.

Читайте также В НБУ категорически против создания банка на базе «Укрпочты», несмотря на позицию Офиса президента

Почтовый выпуск «Истребители зла» содержит множество смысловых и метафорических деталей. На рисунке марки изображено, как Вооруженные силы Украины полностью уничтожают московский кремль — символ «империи зла», измельчая его на терке, отверстия которой изображены в форме самолетов F-16. На конверте — очертания рыцаря-штурмовика в шлеме в виде украинского трезубца. Он — олицетворение силы, воли, смелости и чести воинства, защищающего родную землю.

В то же время, «интересные особенности» имеет и номинал почтовой марки «Истребители зла» — F+16.00, где F соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины, а 16,00 — сумма благотворительного доната, который будет направлен на приобретение беспилотников. Тираж марки — 600 тыс. экземпляров. Количество марок в листе — 4.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.