Укрпочта сегодня выпустила новую марку (фото) — Finance.ua
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Укрпочта сегодня выпустила новую марку (фото)

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Укрпочта сегодня выпустила новую марку (фото)
Укрпочта сегодня выпустила новую марку (фото)
«Укрпочта» выпустила марку в честь сбития Су-30 морскими дронами MAGURA.
Об этом написал гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский.
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«История военных марок Укрпочта началась с марки «Русский военный корабель, иди на…». Поэтому теперь пора продолжить серию и задуматься над маркой «Русский военный самолет, иди на…», потому что 2 мая 2025 года спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины Group 13 с помощью морских беспилотников MAGURA V7 организовало встречу двух вражеских Су-30 с крейсером «Москва» — написал он.
Укрпочта сегодня выпустила новую марку (фото)
Это стало беспрецедентным событием в военной истории: впервые ракеты класса «воздух — воздух» были адаптированы для запуска с морского дрона. Поэтому вчера вместе с руководителем подразделения, парнями, оперирующими этими дронами, и начальником ГУР МО — генералом Кириллом Будановым — мы торжественно презентовали новую марку «MAGURA. Небо наше море наше» авторства украинского художника-графика Владимира Тарана," - отметил он.

Что изображено

На марке изображена крылатая богиня Магура. В славянской мифологии Магура — вдохновляющая на борьбу покровительница воинов, которая оберегает в бою и даетя уверенность в победе.
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MAGURA V7 — не просто дрон. Это оружие, которое кардинально изменило правила игры на море. Благодаря ей украинские воины из Group 13 уже уничтожили девять вражеских кораблей — из шестнадцати пораженных в целом — включая первое в мире потопление боевого корабля морским беспилотником.
Укрпочта сегодня выпустила новую марку (фото)
Где купить
С сегодняшнего дня купить марку уже можно здесь: postmark.ukrposhta.ua.
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Напомним, почтовая марка «Русский военный корабль, иди!!!», которая была презентована Укрпочтой 12 апреля 2022 года, получила высшую награду международной филателистической премии «Азиаго» (Италия) — гран-при, или как его еще называют сами организаторы — «филателистический Оскар».
Тогда среди 35 стран-участниц «филателистический Оскар 2023» за лучшую марку получила Укрпочта, являющаяся партнером Nazovni и ведущим логистическим сервисом Украины.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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