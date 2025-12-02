0 800 307 555

«Укрпочта» продает более 700 подержанных автомобилей (фото)

«Укрпочта» продает более 700 подержанных автомобилей (фото)
На «Прозорро.Продажи» стартовала распродажа раритетных авто «Укрпочты». Средний пробег всех машин составляет около 470 000 км, а физический износ составляет 96%.
Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
Компания выставила на продажу 716 автомобилей от музейных раритетов до рекордсменов пробега, каждый из которых несет свою историю миллионов километров.
Распродажа действует по принципу «один регион — один лот»: в среднем каждая область передает на торги около трех десятков машин. Больше техники накопилось в Хмельницком регионе — 73 единицы. Меньше всего в Донецком, где на аукцион попадут только четыре автомобиля.

Что известно об автомобилях

  • Самый старый автомобиль — ГАЗ-52 1979 года с Полтавщины. Самый молодой Citroën Berlingo 2021 года после ДТП, успел проехать всего 2 тысячи километров.
  • Всего 28 машин относятся к эпохе до 1991 года, а 654 это модели русского либо российского производства: ГАЗы, УАЗы, ВАЗы, КАМАЗы и остальные, которые годами были незаметным фундаментом почтовой логистики.
  • Легенда выносливости Volvo FH 12 из Киева, прошедшего 2,9 миллиона километров — почти четыре дороги до Луны и обратно.
Почему автомобили не могут передать на нужды ВСУ

Также Смелянский заявил, что Укрпочта по закону не может просто взять и передать эти автомобили ВСУ, и ни один командир эту технику в критическом состоянии не примет.
«Те „эксперты“, кто не доверяет п. 1, могут купить лот и попробовать, не ремонтируя, передать его в ВСУ. Обязательно напишите, что выйдет. Те, кто действительно желает помочь ВСУ, могут купить лот и собрать из 4−5 УАЗов 1−2 для использования в качестве примера», — написал он.
Зачем это

Такие аукционы помогают и уменьшить расходы на хранение этого имущества, и получить средства на восстановление автопарка.
Глава Укрпочты также заявил, что это не последняя партия расставания с раритетными авто. В дальнейшем ожидается еще один аукцион примерно на 250 машин.
