В 2025 году более 290 тысяч украинцев выехали за границу и не вернулись

290,3 тысячи человек выехали и не вернулись в Украину в 2025 году
За прошлый год 290,3 тыс. граждан віехали за пределы Украины и не вернулись. Однако это в 1,5 раза меньше, чем в 2024 году. Всего с начала полномасштабного вторжения 3,1 млн украинцев официально выехали из Украины.
Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

Кто и как часто пересекал границу

По данным пограничников, в 2025 году было осуществлено более 37 млн ​​пересечений границы.
Количество въездов и выездов почти сравнялось: 18,4 млн раз люди заезжали в Украину и 18,7 млн ​​раз — выезжали из нее.
Большинство пересечений совершили именно граждане — 86% от общего количества.
Сколько человек уехало и не вернулось в Украину
В 2025 году украинцы путешествовали чаще, чем в предыдущие годы: в прошлом году границу пересекали около 2,7 миллионов раз ежемесячно. Для сравнения, ранее этот показатель держался на уровне 2,5 миллиона.

Сколько украинцев не вернулись

В то же время аналитики отмечают, несмотря на рост общей интенсивности поездок, разница между выехавшими и вернувшимися уменьшается.
«За год из Украины выехали 16,1 миллиона украинцев, а вернулись — 15,8 миллиона. Разница — 290 тысяч не вернувшихся граждан. Это в 1,5 раза меньше, чем в 2024 году — тогда домой не вернулось почти 443 тысячи», — говорится в исследовании.
Всего с 2022 года 3,1 млн. украинцев официально покинули подконтрольную территорию страны и не вернулись. При этом 72% из них совершили это в первый год полномасштабного вторжения.

Когда беженцы начнут возвращаться в Украину

До этого Finance.ua отмечал, что Национальный банк прогнозирует начало возвращения беженцев в Украину с 2027 года.
Предполагается, что в 2026 году отток мигрантов будет продолжаться похожими с нынешними темпами (около 0,2 млн человек), тогда как апрельский прогноз предполагал возвращение 0,2 млн человек.
Чистое возвращение начнется только в 2027 году (около 0,1 млн человек, в предыдущем прогнозе — 0,5 млн человек).
По материалам:
Finance.ua
