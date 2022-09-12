Укрпочта объявила о выпуске нового конверта «Добро пожаловать в ад» (фото) — Finance.ua

Укрпочта объявила о выпуске нового конверта «Добро пожаловать в ад» (фото) Сегодня 11:24

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил о выходе нового конверта в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении на фейсбуке.

«В этом месяце мы планировали сменить военную тему на культурную, чтобы немного вас разгрузить. Но, благодаря нашим ВСУ, происходят такие события, что мы не можем не задокументировать их так, как это умеет Укрпочта. Мы добавили в коллекцию символический маркированный конверт «Добро пожаловать в ад».

Это первый маркированный конверт военного времени, за дизайн которого проголосовало более 200 000 украинцев.

Напомним, с 1 августа «Укрпочта» работает только на территории, подконтрольной Украине.

Справка Finance.ua:

Укрпочта запустила свой магазин на международной платформе eBay. Там будут продавать марки, мерч и другие товары с символикой почтового оператора, а $5 от продаж будут перечисляться в благотворительный фонд «Укрпочты» и KSE Foundation;

Укрпочта открыла магазин на Amazon. «Укрпочта открывает свой магазин на Amazon и становится первой почтовой компанией в мире, которая это сделала», — написал Смелянский. Он добавил, что Укрпочта и дальше будет прилагать усилия для того, чтобы предоставить украинцам доступ к Amazon.



Укрпочта 28 июня выпустила в обращение марку «Українська мрія». Она будет посвящена самолету АН-225 «Мрія», уничтоженному россиянами.

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