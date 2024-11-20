«Укрнафта» покупает у Shell 51% компании, владеющей 118 АЗС — Finance.ua

«Укрнафта» покупает у Shell 51% компании, владеющей 118 АЗС Сегодня 15:30 — Фондовый рынок

ПАО «Укрнафта», входящее в Группу Нафтогаз, и международная компания Shell заключили соглашение о приобретении доли 51% у ООО «Альянс Холдинг».

Об этом говорится в сообщении фонда.

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В сообщении говорится, что в ближайшие дни Укрнафта совместно с Shell обратится в Антимонопольный комитет за разрешением на концентрацию, что является обязательным условием завершения соглашения.

По завершении процедуры компания сможет полностью завершить сделку и приобрести все права и обязанности акционера.

В сообщении сумма сделки не называется.

«Группа Нафтогаз не только адаптировалась к условиям войны, но и становится сильнее.

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Мы сохраняем гибкость и не боимся принимать решения, позволяющие государству зарабатывать. Укрнафта станет мажоритарным владельцем сети автозаправочных комплексов, включающей в себя 118 работающих АЗК, а также другое имущество.

Это в конечном итоге создаст дополнительные финансовые поступления для Группы Нафтогаз и будет способствовать увеличению отчислений в государственный бюджет", — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

В апреле Фонд государственного имущества получил в управление 49% сети автозаправочных станций Shell в Украине.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции на решение Высшего антикоррупционного суда и взыскала в доход государства долю в уставном капитале ООО «Альянс Холдинг» в размере 49%, которой опосредованно владеет российский бизнесмен Эдуард Худайнатов.

Группа Shell считает это решение нарушением международного права.

«Альянс Холдинг» является владельцем сети автозаправочных станций Shell в Украине, насчитывающей 131 АЗС в 20 областях Украины, из которых функционируют 118.

Компания была создана в 2008 году как совместное предприятие между Shell (51%) и «Альянс Ойл Украина» (49%).

Первая взяла на себя управление сетью, а вторая — обеспечение ее нефтепродуктами.

Українські Новини По материалам:

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