«Укрнафта» импортирует бензин и дизель из Швеции, Польши, Литвы, Греции, Кувейта — Finance.ua

«Укрнафта» импортирует бензин и дизель из Швеции, Польши, Литвы, Греции, Кувейта Сегодня 14:31 — Фондовый рынок

Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» импортирует нефтепродукты из Швеции, Польши, Литвы, Греции, Кувейта.

Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, речь идет о дизельном топливе и бензине производства Preem AB, Orlen SA, Hellenic Petroleum SA, National Petroleum Company, Motor Oil Hellas.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Антимонопольный комитет разрешил «Укрнафте» получить контроль над сетью автозаправочных станций Glusco.

Сеть автозаправочных комплексов «Укрнафты» объединяет 545 станций, из которых 85 она получила в управление.

2023 год «Укрнафта» закончила с чистой прибылью в размере 23,6 млрд гривен.

В ноябре 2022 года акции компаний «Мотор Сич», «Укрнафта», «АвтоКрАЗ», «Запорожтрансформатор» (ЗТР) и «Укртатнефть» были отчуждены в собственность государства на период действия военного положения.

После его завершения активы могут быть возвращены владельцам или будет возмещена их стоимость.

Українські Новини По материалам:

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