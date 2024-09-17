«Укрнафта» импортирует бензин и дизель из Швеции, Польши, Литвы, Греции, Кувейта — Finance.ua

«Укрнафта» импортирует бензин и дизель из Швеции, Польши, Литвы, Греции, Кувейта
Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» импортирует нефтепродукты из Швеции, Польши, Литвы, Греции, Кувейта.
Об этом говорится в сообщении компании.
В частности, речь идет о дизельном топливе и бензине производства Preem AB, Orlen SA, Hellenic Petroleum SA, National Petroleum Company, Motor Oil Hellas.
Как сообщали Українськi Новини, в марте Антимонопольный комитет разрешил «Укрнафте» получить контроль над сетью автозаправочных станций Glusco.
Сеть автозаправочных комплексов «Укрнафты» объединяет 545 станций, из которых 85 она получила в управление.
2023 год «Укрнафта» закончила с чистой прибылью в размере 23,6 млрд гривен.
В ноябре 2022 года акции компаний «Мотор Сич», «Укрнафта», «АвтоКрАЗ», «Запорожтрансформатор» (ЗТР) и «Укртатнефть» были отчуждены в собственность государства на период действия военного положения.
После его завершения активы могут быть возвращены владельцам или будет возмещена их стоимость.
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