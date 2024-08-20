«Укргидроэнерго» уже полгода ожидает 200 млн евро от ЕБРР и Италии для восстановления двух ГЭС — Finance.ua

«Укргидроэнерго» уже полгода ожидает 200 млн евро от ЕБРР и Италии для восстановления двух ГЭС
«Укргидроэнерго» готовится к использованию 200 млн евро, поступления которых ожидают в рамках кредитного соглашения между Европейским банком реконструкции и развития и правительством Италии.
Об этом сообщила пресс-служба «Укргидроэнерго» по результатам встречи ее гендиректора Игоря Сироты с послом Италии в Украине Карло Формоза.
Отмечается, что во время встречи стороны обсудили поддержку восстановления украинской гидроэнергетики в рамках кредитного соглашения между ЕБРР и правительством Италии, предусматривающим выделение 200 млн евро для восстановления ГЭС «Укргидроэнерго», поврежденных в результате российских ракетных обстрелов.
Карло Формоза подтвердил готовность Италии оказать финансовую поддержку поврежденным украинским ГЭС и активно способствовать реализации проектов по восстановлению.
По словам Сироты, восстановление уничтоженной инфраструктуры критически важно для обеспечения энергетической безопасности Украины.
«Мы ценим поддержку стран, которые нам помогают в столь сложные времена», — подчеркнул глава «Укргидроэнерго».
Напомним, 17 февраля «Укргидроэнерго» и ЕБРР подписали кредитное соглашение по финансированию проекта «Аварийное восстановление гидроэлектростанций».
Заем ЕБРР также был поддержан параллельной льготной ссудой на сумму €100 млн от правительства Италии.
Кредитные средства будут направлены на закупку критического оборудования для Днепровской и Среднеднепровской гидроэлектростанций, а также на предоставление экстренной поддержки ликвидности ЧАО «Укргидроэнерго» для обеспечения устойчивости работы компании.
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