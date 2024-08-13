ЕБРР предоставит «Новой почте» €70 млн кредита на расширение услуг доставки — Finance.ua

ЕБРР предоставит «Новой почте» €70 млн кредита на расширение услуг доставки Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

ЕБРР предоставит «Новой почте» €70 млн кредита на расширение услуг доставки

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет €70 млн займа почтовому оператору «Новая почта» на финансирование его инвестиционной программы в 2024 году.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

«Новая почта» является основным игроком на рынке экспресс-доставки в Украине. Компания ежегодно доставляет миллионы отправлений и расширяет сеть отделений.

По словам управляющего директора ЕБРР в Украине и Молдове Арвида Тюркнера, кредит будет способствовать реализации долгосрочной стратегии развития компании, которая предусматривает трансформацию модели обслуживания клиентов, а также обеспечит безопасность работников и клиентов во время войны.

Финансирование ЕБРР может быть предоставлено в гривне или евро и сопровождается гарантией покрытия первой потери, которая охватывает 10% от суммы кредита ЕБРР и предоставляется в рамках Программы инвестиций в муниципальную инфраструктуру и промышленную устойчивость Украины (UIF MIIR).

Финансовый директор «Нова Групп» Петр Фоков отметил, что средства привлекаются на выгодных условиях и в объеме, который большинство украинских банков не смогли бы предложить.

Компания планирует обеспечить дальнейший рост в сегменте курьерской и экспресс-доставки, а также доставки посылок путем увеличения на четверть своей сети почтоматов и перевод ее в режим 24/7, обновление сотен почтовых отделений и терминалов, развитие сети отделений и строительство более 600 капсул безопасности" и укрытий на своих объектах по всей стране.

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