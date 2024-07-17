Украина получит 200 миллионов евро от ЕБРР на усиление энергетической безопасности — Finance.ua

Украина получит 200 миллионов евро от ЕБРР на усиление энергетической безопасности Сегодня 11:48

Украина получит 200 миллионов евро от ЕБРР на усиление энергетической безопасности

Украина получит 200 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в поддержку НАК «Нафтогаз Украины» в создании стратегических резервов природного газа и поддержку энергетической безопасности.

Соответствующий Договор гарантии подписали Министр финансов Украины Сергей Марченко и Управляющий директор ЕБРР по делам Украины и Молдовы Арвид Тюркнер, сообщает пресс-служба Минфина.

«ЕБРР является лидером поддержки инициатив для обеспечения стабильности функционирования энергетического сектора Украины. Благодарен за понимание неотложных потребностей Украины и принятие необходимых решений. Сегодняшнее подписание является важным шагом для усиления энергетической стабильности Украины в условиях войны», — отметил Марченко.

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После подписания Договора стороны провели рабочую встречу по состоянию реализации совместных проектов и дальнейшим приоритетам сотрудничества.

Министр финансов Украины поздравил Арвида Тюркнера с назначением на должность и выразил готовность к конструктивному сотрудничеству.

По состоянию на сегодняшний день на стадии реализации в государственном секторе находится десять совместных с ЕБРР проектов общим объемом 2,1 млрд евро.

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