Украина получит 200 миллионов евро от ЕБРР на усиление энергетической безопасности — Finance.ua
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Украина получит 200 миллионов евро от ЕБРР на усиление энергетической безопасности

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Украина получит 200 миллионов евро от ЕБРР на усиление энергетической безопасности
Украина получит 200 миллионов евро от ЕБРР на усиление энергетической безопасности
Украина получит 200 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в поддержку НАК «Нафтогаз Украины» в создании стратегических резервов природного газа и поддержку энергетической безопасности.
Соответствующий Договор гарантии подписали Министр финансов Украины Сергей Марченко и Управляющий директор ЕБРР по делам Украины и Молдовы Арвид Тюркнер, сообщает пресс-служба Минфина.
«ЕБРР является лидером поддержки инициатив для обеспечения стабильности функционирования энергетического сектора Украины. Благодарен за понимание неотложных потребностей Украины и принятие необходимых решений. Сегодняшнее подписание является важным шагом для усиления энергетической стабильности Украины в условиях войны», — отметил Марченко.
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После подписания Договора стороны провели рабочую встречу по состоянию реализации совместных проектов и дальнейшим приоритетам сотрудничества.
Министр финансов Украины поздравил Арвида Тюркнера с назначением на должность и выразил готовность к конструктивному сотрудничеству.
По состоянию на сегодняшний день на стадии реализации в государственном секторе находится десять совместных с ЕБРР проектов общим объемом 2,1 млрд евро.
По материалам:
Finance.ua
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