ЕБРР планирует увеличить финансирование для восстановления украинской энергосистемы — Finance.ua

ЕБРР планирует увеличить финансирование для восстановления украинской энергосистемы Сегодня 10:14

ЕБРР планирует увеличить финансирование для восстановления украинской энергосистемы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изучает возможность увеличения поддержки, чтобы помочь Украине преодолеть критическую нехватку электроэнергии с приближением третьей зимы за время полномасштабной войны.

Об этом пишет Bloomberg.

«Российские атаки уничтожили 80% угольных электростанций и треть гидрогенерации, что вынудило Украину ввести масштабные отключения электроэнергии для домохозяйств и предприятий», — напоминает агентство.

В текущем месяце ЕБРР выделил 300 миллионов евро на помощь государственным энергетическим компаниям в ремонте поврежденных объектов и строительстве новых децентрализованных генерирующих мощностей. По словам президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо, базирующегося в Лондоне, финансирование еще может быть увеличено.

«Это своего рода начало, отправная точка, она может быть выше», — сказала Одиль Рено-Бассо. «Мы изучаем, как мы можем оказать поддержку и развивать систему производства электроэнергии», — добавила она.

При этом частные компании могут претендовать на финансирование.

По ее словам, ЕБРР продолжит оказывать поддержку в размере 1,5−2 млрд евро в год на инфраструктуру, энергетическую безопасность, восстановление и модернизацию.

Экономические риски могут быть усилены мобилизационной кампанией, призванной помочь отразить вторжение Кремля. Стремление отправить больше солдат на фронт должно быть «четко определено», чтобы защитить производство, заявили в ЕБРР.

«Поддерживать экономику очень важно, поскольку нужно иметь налоговые поступления, электроэнергию, общественный транспорт и персонал, способный это делать. Все это нужно сбалансировать», — заявила Рено-Бассо.

В настоящее время перспективы финансирования Украины до конца этого года стабильны, поскольку зарубежные партнеры, вероятно, выполнят свои обязательства по поддержке страны, добавила она.

«Но 2025 год, особенно зима, будет сложным. Нужно больше ясности в том, как покрыть финансовый дефицит», — резюмировала Рено-Бассо.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.