Украинскому бизнесу помогут перенести склады и производство в безопасные места
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Областные военные администрации переходят на круглосуточный режим работы, чтобы помочь предприятиям децентрализовать складские мощности и сохранить продукцию в условиях атак на централизованные места ее хранения. Для этого в регионах будут созданы специальные рабочие группы.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита.
«Единое окно» для бизнеса
Департаменты экономики областных военных администраций переходят в режим круглосуточного функционирования для коммуникации с предприятиями и выполнения задач по сохранению экономического потенциала.
В каждой ОВО откроют «единое окно» для обработки запросов от предприятий. Номера телефонов будут опубликованы на официальных ресурсах администраций.
Специальные рабочие группы помогут бизнесу обеспечить децентрализацию складирования и хранения в общинах. Будут обеспечены потенциальные локации и оперативное развертывание работы на них в кратчайшие сроки.
Релокация и логистика
Для предприятий, открывающих дополнительные или резервные локации в других регионах, обещают максимальную поддержку и сопровождение на уровне областей и общин. Речь идет, в частности, о территориях, коммуникациях и логистике, необходимых для восстановления или расширения работы.
Совместно с Министерством развития общин и территорий Украины и ОВА созданы рабочие группы по обеспечению логистики.
Еженедельно в режиме онлайн на платформе «Диалог власти и бизнеса» под руководством глав ОВА будут проводиться консультации со всеми заинтересованными представителями бизнеса.
«Призываю всех быть активными на этой платформе и доносить полный спектр проблемных вопросов, возникающих во время функционирования, расширения, релокации и т. д. При необходимости количество совещаний будет увеличено. Где бы ни располагались ваши производственные мощности или сеть хранения продукции, ОВА готовы безотлагательно принять ваш запрос и предоставить предложения по решению вопросов оптимизации работы», — подчеркнул Микита.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров принял ряд решений, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак. Первое решение предусматривает распределение воздушных тревог по степени опасности. Правительство также рекомендует обеспечить полноценную работу метро в Киеве во время желтого уровня опасности и при необходимости увеличивать количество наземного общественного транспорта.
Третье решение касается усовершенствования применения комендантского часа, в частности, в Киеве в части движения транзитного грузового транспорта и перевозки пассажиров до и от вокзалов. Еще одним решением является четкое требование ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в общинах для защиты людей от обломков.