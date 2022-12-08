Украинский экспорт IT-услуг с начала года превысил $6 млрд. Показатели падают второй месяц подряд — Finance.ua

Украинский экспорт IT-услуг с начала года превысил $6 млрд. Показатели падают второй месяц подряд Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Украинский экспорт IT-услуг с начала года превысил $6 млрд. Показатели падают второй месяц подряд

Экспорт IT-услуг за 10 месяцев этого года вырос на 9,9% и принес более $6 млрд, превысив показатель 2021 года на $542 млн.

Об этом говорится в сообщении Львовского ІТ Кластера со ссылкой на данные НБУ.

Объем в октябре упал на 7%, однако все еще остается выше прошлогоднего.

В то же время, за 10 месяцев текущего года общий экспорт услуг Украины сократился на 10,8% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. Отрицательные тенденции наблюдаются и в IT-сфере: уже второй месяц подряд фиксируются отрицательные показатели.

По данным НБУ, по сравнению с сентябрем объем экспорта IT-услуг в октябре снизился на 7,4%. Соответственно, отрасль получила на $43 млн меньше, а именно $535 млн.

Из-за определенного сокращения остального экспорта услуг компьютерные услуги все еще составляют значительную часть в структуре экспорта — 43,8%. Это на 5,7% больше, чем в прошлом году.

Если же сравнивать с прошлым годом, то в текущем октябре объемы экспорта все же были меньше на 16%, чем в этот же месяц прошлого года.

Инфографика Львовского ИТ Кластера

Справка Finance.ua:

ІТ-экспорт за 5 лет вырос на $5,1 млрд и растет дальше, несмотря на войну. По прогнозу, в 2022 году он будет составлять $7,6 млрд, что в три раза больше, чем показатель 2017 года. Доля экспорта ІТ-услуг растет ежегодно, и в 2022 году на фоне войны составляла 12,9%;

даже в условиях военного времени более 80% IT-компаний сохранили почти 100% своих контрактов и по результатам трех кварталов продемонстрировали рост на 13%.

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