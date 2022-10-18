Портрет ІТ-специалиста — 2022: сколько зарабатывают и довольны ли финансовым положением (инфографика) Сегодня 11:05 — Личные финансы

Портрет ІТ-специалиста — 2022: сколько зарабатывают и довольны ли финансовым положением (инфографика)

Катастрофы на ІТ-рынке не произошло: не было массового падения медианных зарплат, а в некоторых специализациях даже заметен рост.

Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Dou.ua, в котором приняло участие более 15 тыс. человек.

Чаще всего ІТ-специалисты переезжали из Киева (сейчас здесь живут 26% опрошенных, год назад — 44%) и Харькова (2% ІТ-специалистов против 13% год назад). Переезжают, прежде всего, во Львов и область (сейчас здесь живут 19% опрошенных, а год назад было 14%).

Выехавшие за границу чаще всего остаются в Польше (4% ІТ-специалистов), а также в Германии, Испании и Португалии (около 1% в каждой стране).

Инфографика: Dou.ua

Доля женщин в украинском ІТ не изменилась за год — 23%. Среди технических специалистов женщин 17% (год назад — 16%), среди нетехнических — 64%.

Должности

Разработчики остаются самой многочисленной группой опроса: их ответы составляют 50% всех анкет. 17% анкет заполнили тестировщики, 7% — специалисты по менеджменту проектов, 5% — HR.

Технические специалисты составляют 87% принявших участие в опросе, нетехнические (HR, дизайнеры, маркетинг, продажи, поддержка, Customer Success и Technical Writers) — 13%.

Инфографика: Dou.ua

Чаще всего опрошенные специалисты имеют тайтлы Middle (35%) и Senior (26%). Джуниоры составляют 16% всех айтишников. Интернов всего 1%. Больше всего начинающих уровня Intern и Junior среди HTML-кодеров (45%), Data Science (27%), Game Developers (25%), аналитиков (24%) и тестировщиков (23%).

Опыт работы

Позиции айтишников тесно соединены с опытом работы. 87% интернов имеют опыт работы до года, 95% джунов работают по своей нынешней специализации до двух лет, 87% мидлов — от 1 до 5 лет, а 77% сеньоров и 67% тимлидов от 3 до 9 лет. Для должностей, предусматривающих руководящие функции, чаще всего необходимо 6 и более лет опыта: среди техлидов таких 67%, среди архитекторов — 61%.

В общем, в украинском ІТ много начинающих. 6% респондентов пришли в ІТ менее года назад. 59% работают в ІТ пять лет или меньше, а 71% имеют до шести лет опыта по своей нынешней специализации.

Инфографика: Dou.ua

Образование

87% опрошенных айтишников имеют высшее образование (одно или несколько), еще 5% учатся в вузе. Больше всего студентов среди Game Developers (15%), специалистов по Data Science (11%) и безопасности (9%), а также среди разработчиков (6%).

Около 2% ІТ-специалистов имеют научную степень — чаще среди Hardware Engineers (9%), специалистов по Data Science (7%) и СТО/СЭО (6%).

Уровень знания английского языка среди специалистов повышается, хотя и медленно: если два года назад 50% оценивали свой уровень как выше среднего или продвинутый, то сегодня их уже 53%. Еще 33% называют свой уровень средним.

Удовлетворенность зарплатой

Большинство ІТ-специалистов удовлетворены или скорее удовлетворены своей зарплатой: 31% удовлетворены полностью, 54% скорее удовлетворены. Начало полномасштабной войны почти не повлияло на этот показатель: в 2021 году 13% ІТ-специалистов были недовольны своей зарплатой против 14% сегодня.

Этот критерий связан с размером компенсации: медианная зарплата довольных зарплатой составляет $3500 против $1300 среди недовольных и $2500 среди тех, кто скорее доволен, чем недоволен. Среди интернов и джуниоров более 20% не удовлетворены своей зарплатой, в то же время среди специалистов уровня Senior и выше менее 10%.

Удовлетворенность зарплатой связана и с намерением сменить работу: 51% недовольных зарплатой планируют сменить работу в этом году против 7% среди тех, кто доволен.

Инфографика: Dou.ua

Пересмотр зарплаты тоже оказывает на это влияние: 46% тех, у кого зарплата в этом году увеличилась из-за пересмотра или новой работы, удовлетворены ее размером, против 30% тех, у кого зарплата не изменилась.

У 61% опрошенных зарплата не изменилась с началом войны. Технические специалисты чувствуют себя увереннее нетехнических: у 21% из них зарплата выросла (против 18% среди нетехнических), а уменьшилась у 12% (против 19% среди нетехнических).

Дополнительные источники доходов имеют 18% айтишников (год назад — 25%). Среди технических специалистов подработки чаще у сисадминов (28%), DBA и DevOps (по 26%), HTML-кодеры (24%), среди нетехнических — у специалистов по маркетингу (30%) и дизайнеров (25%).

В общей сложности 44% ІТ-специалистов сказали, что они не овертаймят. Среди перерабатывающих 60% получают частичную или полную компенсацию за это. Технические специалисты получают компенсации за сверхурочную работу несколько чаще, чем нетехнические (61% против 49%).

Финансовое положение

Финансовое положение ІТ-специалистов остается преимущественно положительным: 71% опрошенных тратят меньше, чем зарабатывают (год назад — 70%), а тех, кто тратит больше, чем зарабатывает, всего 5%.

Тратят больше, чем зарабатывают, чаще всего интерны (25% из них не хватает зарплаты). Более 80% Senior и выше получают больше, чем тратят.

Планы сменить работу

Военное положение в стране почти не повлияло на желание и готовность ІТ-специалистов менять работу. 18% опрошенных планируют изменить ее в этом году, что почти не отличается от прошлогоднего показателя (20%). Несколько возросла доля тех, кто еще не определился: до 33% против 28% год назад. Среди работающих фултайм сменить работу хотели бы 16% специалистов.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.