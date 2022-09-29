Как ІТ-специалисты ищут работу в 2022-м — Finance.ua

Как ІТ-специалисты ищут работу в 2022-м Сегодня 12:00 — Личные финансы

Как ІТ-специалисты ищут работу в 2022-м

Почти половина ІТ-специалистов не планируют в этом году менять работу, и 40% трудоустроенных респондентов в общем-то боятся увольнения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Dou.ua.

Сколько ІТ-специалистов сейчас ищут работу

Чаще всего сейчас ищут работу специалисты с опытом до 2 лет (их 72% среди всех соискателей). 11% находящихся в активном поиске пытаются найти свою первую работу в ІТ — среди них есть и свитчеры, и студенты без опыта. Только 15% ищущих работу имеют 5 и более лет опыта.

29% разработчиков, которые сейчас не работают, а ищут работу, имеют от 5 лет опыта.

В то же время среди трудоустроенных IT-специалистов стало меньше тех, кто ищет лучшую работу: если в прошлом году об активных поисках отмечали 16%, то сейчас таких 10%.

Доля тех, кто не планирует в ближайшем году менять работу, выросла с 41% до 48%. Но, как и в прошлом году, почти половина трудоустроенных ІТ-специалистов готова сменить работу, если им предложат лучшие условия (42% опрошенных сейчас против 43% год назад).

Инфографика: Dou.ua

41% трудоустроенных ІТ-специалистов боятся потерять работу. Чаще это специалисты с опытом до 2 лет.

Уверенно чувствуют себя специалисты с опытом от 3 лет, а также разработчики, DevOps’ы и специалисты из Data Science — более 60% не переживают, что останутся без работы.

Активность рекрутеров

На уменьшение активности специалистов в поиске новой работы, вероятнее всего, повлияла и более низкая активность рекрутеров. Год назад 45% опрошенных нами ІТ-специалистов отмечали, что им часто пишут рекрутеры, тогда как в этом году таких только 22%. Доля специалистов, которым никогда не писали рекрутеры, увеличилась с 7% до 13%.

Опытные работники нужны во всех городах: практически везде, где есть заметные ІТ-сообщества, более 75% опрошенных специалистов с опытом от 5 лет и примерно ⅔ специалистов с опытом от 1 до 5 лет, по крайней мере, раз в месяц получают письма от рекрутеров.

Ситуация для начинающих с опытом до года намного сложнее: лишь примерно четверть из них получает письма от рекрутеров хотя бы раз в месяц, и у специалистов во Львове, Ивано-Франковске и за рубежом есть несколько более высокие шансы получить такое предложение.

Где ищут работу

В тройку самых популярных способов поиска работы среди украинских ІТ-специалистов входят рекомендации (благодаря им 23% опрошенных нашли свое последнее рабочее место), Djinni (21%) и LinkedIn (19%).

Инфографика: Dou.ua

Рекомендации помогают трудоустроиться всем категориям ІТ-специалистов, тогда как Djinni и LinkedIn чаще пригождаются техническим специалистам.

Djinni продолжает приобретать популярность: треть украинских ІТ-специалистов, трудоустроившихся в 2022 году, нашли работу именно через этот ресурс. Роль рекомендаций, напротив, продолжает падать: в этом году они помогли найти работу только 16% ІТ-специалистов.

Для специалистов, работающих в качестве фрилансеров, рекомендации остаются самым важным способом поиска работы: 35% именно таким образом устроились на текущую позицию. На втором месте — фриланс-биржи (14% нашли последнюю работу через Upwork, еще 7% — через другие). Djinni и LinkedIn помогают фрилансерам намного реже — лишь 6% и 9% опрошенных соответственно в последний раз трудоустраивались благодаря этим ресурсам.

ІТ-специалисты стали меньше следить за рынком труда

Изменение ситуации в стране и на ІТ-рынке также повлияло на поведение ІТ-специалистов относительно мониторинга рынка труда. Хотя большинство опрошенных следят за ситуацией на рынке, доля тех, кто этого не делает, выросла с 4% до 7%.

Отметим, что английский сегодня необходим для успешной карьеры. И если нужно быстро и качественно выучить иностранный язык, советуем обратить внимание на международную сеть школ английского языка Speak Up. Общение только на английском, доступ к обучению из любой точки мира, гибкость в реализации личного плана обучения — это то, что поможет хорошо прокачать свой английский.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.