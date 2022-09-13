Миграция ІТ-специалистов во время войны: кто куда переехал и готовы ли возвращаться — Finance.ua

Миграция ІТ-специалистов во время войны: кто куда переехал и готовы ли возвращаться Сегодня 12:00 — Личные финансы

Миграция ІТ-специалистов во время войны: кто куда переехал и готовы ли возвращаться, www.freepik.com

Украинские ІТ-специалисты постепенно возвращаются домой: в июне 2022 года 40% айтишников находились в эвакуации (в Украине или за границей), а в марте таких было 61%. 27% специалистов переехали в более безопасное место в Украине, а 13% релоцировались за границу.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua.

Откуда выезжали больше всего

Больше всего ІТ-специалистов выехало из Харькова, Херсона, Николаева и Мариуполя. В июне 2022 года в Харькове осталось всего 12% айтишников, проживавших в городе до начала полномасштабной войны: 6% не уезжали и 6% вернулись. В Херсоне осталось 18% ІТ-специалистов, в Николаеве — 26%, и пока в эти города практически никто не возвращается.

25 ІТ-специалистов из Мариуполя, заполнивших анкету, находятся вне оккупации — в Украине или за рубежом. Более 60% специалистов из этих городов переехали в другие населенные пункты Украины.

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Реже всего покидали свои города ІТ-специалисты, живущие в западных и центральных (Винница, Черкассы, Полтава, Кропивницкий) регионах.

Наиболее активно специалисты возвращаются в Киев (42% ІТ-специалистов уже вернулись и еще 11% планируют это сделать в ближайшее время), Сумы (36% и 4%), Чернигов (34% и 11%) и Житомир (33% и 7%). Около 20% уезжали, но уже вернулись в Винницу и Полтаву.

Большинство уехавших из Харькова пока возвращаться не планируют. Выехавшие в более безопасные регионы Украины думают вернуться, когда в регионе станет безопасно (43%), а харьковчане, находящиеся за границей, чаще всего планируют вернуться после окончания войны (34%).

Планируют ли возвращаться

Специалисты, выехавшие из своих городов из-за войны, чаще всего планируют вернуться домой: 69% переехавших в другое место в Украине и 61% выехавших за границу.

Отправившиеся в другие области Украины чаще всего планируют приехать в свой регион, когда там станет безопасно (29%), еще 22% — в ближайшее время. Ждать окончания войны хотят 18%.

Релоцировавшиеся за границу, наоборот, чаще планируют дождаться окончания войны и тогда возвращаться (38%). Еще 15% ждут, когда в их регионе станет безопасно. В ближайшее время планируют вернуться 8% находящихся за границей.

Инфографика: Dou.ua

ІТ-специалисты, которые пока не планируют возвращаться домой, чаще всего находятся в более безопасных регионах Украины: 69% из них переехали в другое место в Украине. Львовская и Ивано-Франковская области остаются основными направлениями для релокации внутри страны: 22% переехавших по Украине остаются во Львове или области, 10% — в Ивано-Франковске или области.

Доля ІТ-специалистов, находящихся за границей

Доля ІТ-специалистов, находящихся за границей, составляет 13% респондентов против 14% в марте.

География расселения айтишников, выехавших в Европу после 24 февраля, заметно изменилась, если сравнивать с мартом. Уменьшилась доля тех, кто находится в Польше (с 35% до 28% всех выехавших за границу) и Румынии (с 6% до 3%). В то же время более чем вдвое возросла доля живущих в Португалии и Испании (суммарно в двух странах с 6% до 13%), а также в Великобритании (с 0% до 2%).

Германия не теряет своей привлекательности для переселенцев: и в марте, и в июне здесь жили 10% переехавших за границу украинских ІТ-специалистов.

Инфографика: Dou.ua

Чаще эвакуировались женщины и специалисты с более высокими доходами

Помимо близости к зоне боевых действий, на решение ІТ-специалиста релоцироваться после начала полномасштабной войны влияли другие факторы. К примеру, доходы. Самые высокие медианные зарплаты у уехавших за границу специалистов, а самые низкие — у тех, кто решил остаться дома.

Однако жизнь за границей негативно влияет на финансовое состояние айтишников: тратят меньше, чем зарабатывают, 63% выехавших за границу против 72% среди находящихся в Украине — возможно, это связано с большими затратами на жизнь.

Специалисты с большим опытом, как правило, имеют более высокие зарплаты, поэтому они переезжали чаще: после начала войны в более безопасное место отправились 67% специалистов с опытом работы в ІТ более пяти лет и 55% с опытом до года. В июне в эвакуации оставались 34% айтишников с опытом до года против 42% айтишников с опытом более пяти лет. За границу также чаще выезжали более опытные специалисты: 14% работающих в ІТ более пяти лет против 7% работающих менее года и 11% работающих 1–2 года.

Инфографика: Dou.ua

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