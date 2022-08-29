Сколько ІТ-специалисты переводят на ВСУ — Finance.ua

Сколько ІТ-специалисты переводят на ВСУ Сегодня 13:32 — Личные финансы

Сколько ІТ-специалисты переводят на ВСУ

Около 80% ІТ-специалистов регулярно переводят средства на армию, а средний донат составляет $270 в месяц.

Об этом свидетельствует опрос dou.ua.

«Важно отметить, что подсчеты донатов в исследовании приблизительны. Мы не просили ІТ-специалистов точно рассчитать сумму помощи с начала войны, поэтому это их оценки, а не фактические данные. Эти оценки могут быть несколько преувеличены, ведь переводить деньги на армию сейчас — это социально желательное поведение, соответственно, человек может слишком оптимистично оценить размер собственного вклада. Однако они дают общее представление о поддержке ВСУ со стороны украинского ІТ-сообщества», — пояснили в издании.

Готовность донатить зависит от уровня доходов

82% опрошенных ІТ-специалистов отметили, что переводят средства на ВСУ и волонтерам. Разработчики и тестировщики донатят на среднем уровне: регулярно поддерживают армию 83% и 80% специалистов соответственно.

Активнее всего жертвуют Architect, Tech Lead и CEO / CTO / Director of Engineering: более 90% этих специалистов регулярно делают взносы. Реже всего переводят средства джуны и интерны: 72% и 48% соответственно.

Инфографика: dou.ua

Готовность финансово помогать тесно связана с уровнем доходов и благосостояния специалистов: медианная зарплата тех, кто донатти — $2850 против $1300 у тех, кто не донатит. Поддерживают армию средствами 85% тех, кто зарабатывает больше, чем тратит, против 78% тех, кто тратит все, и 59% тех, кто тратит больше, чем зарабатывает.

Также важна уверенность в завтрашнем дне. Специалисты, в которых ситуация с работой не изменилась после начала полномасштабной войны или увеличилось количество работы или проектов, донатят чаще (более 80% из них), чем те, у кого количество работы уменьшилось (77% специалистов жертвуют), или те, кто потерял работу (60%).

Сколько донатят

Средний месячный донат среди опрошенных составляет 10% от зарплаты, или $270 практически во всех группах — по специализациям, городу проживания/пребывания, полу, возрасту и другим характеристикам.

Несколько больше финансово помогают специалисты уровня Architect и Tech Lead — отдают 15% своей месячной зарплаты, или $1010 и $700 соответственно. Похожую сумму ежемесячно тратят специалисты уровня CEO/CTO/Director of Engineering ($750).

Размеры пожертвований очень разные и колеблются от 1% до 100% месячной зарплаты. 30% опрошенных донатят до 5% (включительно) месячной зарплаты, 29% — 20% и больше. 50% зарплаты и больше перечисляют около 5% опрошенных. 73 специалиста в нашей выборке донатят более 90% зарплаты.

Инфографика: dou.ua

25% с самыми маленькими донатами тратят на это до $110 в месяц. 25% специалистов с самыми большими донатами тратят от $620 в месяц.

Стабильная работа и достаточный доход, как правило, оказывают положительное влияние на размер взносов. Медианный донат среди тех, кто не почувствовал изменений в работе из-за начала войны, составляет $300, а среди тех, у кого увеличилось количество работы или проектов — $280.

В то же время те, кто потерял работу или почувствовал уменьшение рабочей нагрузки, помогают финансово реже и в меньших суммах — $170–175 в месяц. Аналогично те, кто зарабатывает больше, чем тратит, перечисляет большие суммы (медианный донат — $300), чем те, кто тратит все, что зарабатывает ($174).

Средний размер донатов ІТ-специалистов, которые после 24 февраля уехали за границу, и оставшихся в Украине практически не отличаются ($282 и $270). В то же время выехавшие, но планирующие вернуться, в среднем переводят больше тех, кто еще не определился или не планирует возвращаться в Украину ($300 и $260–270 соответственно).

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