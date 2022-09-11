Портрет тестировщика: как выглядит и чем занимается QA-инженер — Finance.ua

Портрет тестировщика: как выглядит и чем занимается QA-инженер Сегодня 10:55 — Личные финансы

Портрет тестировщика: как выглядит и чем занимается QA-инженер

QA-инженер (тестировщик или специалист по тестированию программного обеспечения) — это специалист по обеспечению качества, его деятельность направлена на улучшение процесса разработки ПО, предотвращение дефектов и обнаружение ошибок в работе продукта.

Об этом сообщает IT-компания GlobalLogic

Обычно встречаются две группы тестировщиков — мануальные (manual) и автоматизаторы (automation). Если первый придумывает тесты и проверяет «вручную», то второй пишет код, который автоматизирует процессы тестирования.

Портрет тестировщика

Согласно исследованию компании, средний возраст QA-инженера в компании составляет 32 года. 51% опрошенных тестировщиков — в возрасте 31-40 лет, 43,2% — в возрасте 20-30 лет, однако встречаются и инженеры старше 50 лет.

Инфографика: GlobalLogic

Опыт и обучение QA-инженеров

Около 5% опрошенных респондентов имеют опыт работы в тестировании менее одного года, еще 11,5% — один год.

Больше всего тестировщиков с опытом в профессии от одного до пяти лет — 44,6%.

Из результатов опроса видно, что инженеры последовательно развивают свою карьеру в тестировании и видят в ней перспективы.

Инфографика: GlobalLogic

Большинство опрошенных компанией QA-инженеров в начале карьеры не имели профильного ІТ-образования. Необходимые для старта навыки в свое время они получили путем самообразования, посещения курсов, включая обучающие программы ІТ-компаний.

Согласно опросу, только 18% респондентов перешли в профессию QA из других ІТ-специальностям, еще 15.7% начали карьеру в тестировании со студенческой скамьи. Подавляющее большинство опрошенных (почти 67%) перешли в QA по другим профессиям, не связанным с ІТ.

Среди опрошенных QA-инженеров есть бывшие юристы, пожарные, детские аниматоры, кладовщики и даже тренеры по тайскому боксу.

Инфографика: GlobalLogic

На какой позиции тестировщики видят себя через три года

Подавляющее большинство QA-инженеров (более 50%) видят себя в тестировании и в дальнейшем.

При этом 18% хотели бы за три года вырасти до Senior QA Engineer, а еще 13% — до Lead QA Engineer.

Кроме того, около половины тестировщиков (49,8%) через три года хотели бы зарабатывать в пределах $2500-4000 в зависимости от общего стажа и профессионального уровня.

Справка Finance.ua:

согласно расчетам DOU: Senior QA с трехлетним опытом+ может рассчитывать на медианную компенсацию в $2000-3000;

более 60% компаний сказали, что не останавливали наем в Украине после 24 февраля. Но тот же процент компаний заявили о сокращении найма, учитывая довоенные планы, более чем на 20% в феврале-июле 2022 года.

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