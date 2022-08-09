Экспорт ІТ-услуг за полгода составил 3,74 млрд долл. — Finance.ua

Экспорт ІТ-услуг за полгода составил 3,74 млрд долл. Сегодня 16:29 — Казна и Политика

Экспорт ІТ-услуг за полгода составил 3,74 млрд долл.

По данным Национального Банка Украины, объем экспорта компьютерных услуг за первое полугодие 2022 года составил 3,74 млрд долл., что на 23% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Это почти 110 млрд грн поступлений в экономику Украины.

Об этом сообщает IT Ukraine Association.

Как отмечается, сумма уплаченных ІТ-индустрией налогов и сборов в первом полугодии составила 32,6 млрд грн.

Инфографика: IT Ukraine Association

С начала 2022 года, несмотря на войну, национальная ІТ-индустрия стабильно растет.

«Экспортная ІТ-индустрия выдержала вызовы, показала устойчивость и продолжает поддерживать экономику Украины. Однако показатели экспорта за июнь свидетельствуют о снижении темпов роста по сравнению с двумя предыдущими военными месяцами. Вероятными факторами таких тенденций стали изменения валютной политики НБУ в мае, неопределенность сроков введения новых процедур возможности бронирования ІТ-специалистов и их временного выезда в загранкомандировки. Национальная ІТ-индустрия все еще сохраняет значительный потенциал роста. Однако, если критически важные вопросы не будут решены в ближайшие недели — уже в следующих отчетных периодах мы, вероятно, увидим регресс», — отмечает исполнительный директор Ассоциации Константин Васюк.

Справка Finance.ua:

по данным сайта для анонимного поиска работы Djinni, количество кандидатов в поиске выросло на 961 и превысило 57 тысяч человек;

медиана дохода айтишников $2360. Большинство ІТ-специалистов (73%) отмечают, что их доходы не изменились или возросли. Но в то же время возросли и расходы. Это, в частности, связано с релокацией и переездами;

медианные зарплаты разработчиков в геймдеве несколько ниже зарплат разработчиков в целом: в июне 2022 года это было $3293 (в целом по рынку — $3400).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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