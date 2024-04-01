Украинский бизнес впервые за 5 месяцев положительно оценил свою деятельность — Finance.ua

Украинский бизнес впервые за 5 месяцев положительно оценил свою деятельность Сегодня 16:36 — Фондовый рынок

Украинский бизнес впервые за 5 месяцев положительно оценил свою деятельность

В марте бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности после пяти месяцев негативных ожиданий.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который ежемесячно рассчитывает Национальный банк. В марте 2024 года ИОДА вырос до 52.0 с 47.5 в феврале, превысив нейтральный уровень (50 пунктов).

Почему улучшились настроения бизнеса

Улучшению настроений респондентов всех секторов способствовали наращивание морских и железнодорожных перевозок, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, низкие инфляционные ожидания и сезонное оживление деловой активности.

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В то же время, сдерживающими факторами остаются усиление обстрелов критически важных объектов, риск недостаточности международного финансирования и блокада западной границы.

Предприятия торговли остаются наиболее оптимистичными среди других секторов: второй месяц подряд они положительно оценили результаты своей деятельности благодаря наращиванию морских и железнодорожных перевозок, замедлению инфляции и устоявшемуся потребительскому спросу: секторальный индекс в марте вырос до 55.1 с 50.1 в феврале.

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Предприятия промышленности положительно оценили результаты своей деятельности на ближайшую перспективу ввиду устойчивого потребительского спроса, устойчивой ситуации на валютном рынке и низких инфляционных ожиданий: секторальный индекс в марте составил 51.0 (в феврале — 48.3).

Предприятия строительства существенно улучшили оценки экономических результатов своей деятельности, учитывая бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и благоприятные погодные условия: секторальный индекс составил 53.5 по сравнению с 43.7 в феврале.

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Предприятия сферы услуг впервые с октября 2021 года предоставили оптимистические оценки своих экономических перспектив благодаря налаживанию логистических цепей и оживлению спроса: секторальный индекс составил 50.6 по сравнению с 45.3 в феврале.

Оценки в отношении цен

На фоне усиления темпов роста закупочных цен предприятия всех участвующих в опросе секторов ожидали дальнейшего подорожания собственной продукции/услуг.

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Оценки в отношении занятости

Оценки касательно занятости несколько улучшились, но остались неоднородными. Если руководители предприятий строительства и торговли были настроены на незначительное увеличение численности работников, респонденты промышленности и сферы услуг продолжали ожидать сокращения персонала.

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