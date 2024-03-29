Фиала объяснил, почему бизнесу выгодно вступление Украины в ЕС — Finance.ua
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Фиала объяснил, почему бизнесу выгодно вступление Украины в ЕС

Казна и Политика
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Фиала объяснил, почему бизнесу выгодно вступление Украины в ЕС
Фиала объяснил, почему бизнесу выгодно вступление Украины в ЕС
Вступление страны в Евросоюз влечет за собой резкий рост частных иностранных инвестиций.
Об этом во время мероприятия NV «Европейский путь Украины. Диалоги о будущем» заявил Томаш Фиала, CEO инвестиционной компании Dragon Capital.
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«Если посмотреть на частные инвестиции в Польшу, то в течение пяти лет до присоединения к ЕС они составляли $3,7 млрд в год, в год присоединения $7 млрд, а в следующие пять лет около $13 млрд в год составили прямые иностранные инвестиции», — рассказал бизнесмен.
Например, сказал Фиала, максимальные частные инвестиции в Украину составляли до $10 млрд в год, когда была приватизирована Криворожсталь, а в дальнейшем в среднем $3−5 млрд в год.
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«И эти накопленные прямые иностранные инвестиции в Украину составляют менее $60 млрд, а, например, Польша по состоянию на 2020 год получила только из ЕС более 200 млрд евро ПИИ», — добавил он.
«Деньги [после вступления в ЕС] станут дешевле, — заверил Фиала. — Вы сможете профинансировать свои проекты втрое дешевле, чем сейчас, потому что процентные ставки будут ниже».
По материалам:
НВ
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