Повышение налогов для бизнеса приведет к падению обороноспособности Украины — Finance.ua

Повышение налогов для бизнеса приведет к падению обороноспособности Украины Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Повышение налогов для бизнеса приведет к падению обороноспособности Украины

Украине нужно находить новые источники поступлений в государственный бюджет, потому что повышение налогов для бизнеса приведет к падению обороноспособности страны.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Ярослав Железняк во время конгресса «Реформа системы публичных финансов — путь к Восстановлению Украины», сообщает FinClub.

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«Мы полностью финансируем наше войско только за счет налогов и таможенных пошлин. Это единственный фактически источник финансирования солдат в окопе, закупки оружия, закупки формы, оснащения и т. д. Если у нас будет меньше налогов и сборов для нашей армии, значит армия недополучит деньги. Именно поэтому важно поддерживать бизнес», — заявил Ярослав Железняк.

«Если у бизнеса будет ухудшаться ситуация, то это будет означать не только экономическое ухудшение, но и безопасностное», — сказал он.

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«Нужно находить новые источники поступлений в государственный бюджет. Кроме того, чтобы повышать налоги и делать бизнесу новую головную боль, нужно улучшить администрирование уже имеющихся налогов», — заявила заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк.

Ярослав Железняк утверждает, что мы очень мало сделали для бизнеса. По его словам, в этом году первое, что мы обязательно должны сделать, — это перезагрузка Таможни, БЭБ, Налоговой.

Фінансовий клуб По материалам:

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