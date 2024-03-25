Повышение налогов для бизнеса приведет к падению обороноспособности Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Повышение налогов для бизнеса приведет к падению обороноспособности Украины

Казна и Политика
15
Повышение налогов для бизнеса приведет к падению обороноспособности Украины
Повышение налогов для бизнеса приведет к падению обороноспособности Украины
Украине нужно находить новые источники поступлений в государственный бюджет, потому что повышение налогов для бизнеса приведет к падению обороноспособности страны.
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Ярослав Железняк во время конгресса «Реформа системы публичных финансов — путь к Восстановлению Украины», сообщает FinClub.
Читайте также
«Мы полностью финансируем наше войско только за счет налогов и таможенных пошлин. Это единственный фактически источник финансирования солдат в окопе, закупки оружия, закупки формы, оснащения и т. д. Если у нас будет меньше налогов и сборов для нашей армии, значит армия недополучит деньги. Именно поэтому важно поддерживать бизнес», — заявил Ярослав Железняк.
«Если у бизнеса будет ухудшаться ситуация, то это будет означать не только экономическое ухудшение, но и безопасностное», — сказал он.
Читайте также
«Нужно находить новые источники поступлений в государственный бюджет. Кроме того, чтобы повышать налоги и делать бизнесу новую головную боль, нужно улучшить администрирование уже имеющихся налогов», — заявила заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк.
Ярослав Железняк утверждает, что мы очень мало сделали для бизнеса. По его словам, в этом году первое, что мы обязательно должны сделать, — это перезагрузка Таможни, БЭБ, Налоговой.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.