Налоговики напомнили, кто рискует попасть в план проверок на 2024 год — Finance.ua

Налоговики напомнили, кто рискует попасть в план проверок на 2024 год
Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками напоминает, что в Украине возобновили право на проведение проверок ГНС.
К кому придут налоговики?
Критерии для включения в план проверок указаны в пункте 69.35 2 статьи 69 Налогового кодекса Украины, в том числе:
- налогоплательщики, осуществляющие/осуществлявшие деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;
- налогоплательщики, которые осуществляют/осуществляли деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес);
- налогоплательщики, оказывающие/предоставляющие финансовые, платежные услуги.
Среди критериев для включения в план проверок появились новые, а именно возможное включение налогоплательщиков, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:
- уровень уплаты налога на прибыль на 50 и более процентов меньше уровня уплаты налога в соответствующей отрасли. Этот критерий не распространяется на плательщиков единого налога;
- уровень уплаты налога на добавленную стоимость на 50 и более процентов меньше уровня уплаты налога в соответствующей отрасли. Этот критерий не распространяется на налогоплательщиков, у которых операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины составляют 25 и более процентов общего объема поставок и одновременно уровень уплаты налога на прибыль составляет не менее 50 процентов от уплаты налога на прибыль в соответствующей отрасли;
- дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность более чем вдвое.
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