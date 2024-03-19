Налоговики напомнили, кто рискует попасть в план проверок на 2024 год — Finance.ua
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Налоговики напомнили, кто рискует попасть в план проверок на 2024 год

Личные финансы
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Налоговики напомнили, кто рискует попасть в план проверок на 2024 год
Налоговики напомнили, кто рискует попасть в план проверок на 2024 год
Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками напоминает, что в Украине возобновили право на проведение проверок ГНС.

К кому придут налоговики?

Критерии для включения в план проверок указаны в пункте 69.35 2 статьи 69 Налогового кодекса Украины, в том числе:
  • налогоплательщики, осуществляющие/осуществлявшие деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;
  • налогоплательщики, которые осуществляют/осуществляли деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес);
  • налогоплательщики, оказывающие/предоставляющие финансовые, платежные услуги.
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Среди критериев для включения в план проверок появились новые, а именно возможное включение налогоплательщиков, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:
  • уровень уплаты налога на прибыль на 50 и более процентов меньше уровня уплаты налога в соответствующей отрасли. Этот критерий не распространяется на плательщиков единого налога;
  • уровень уплаты налога на добавленную стоимость на 50 и более процентов меньше уровня уплаты налога в соответствующей отрасли. Этот критерий не распространяется на налогоплательщиков, у которых операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины составляют 25 и более процентов общего объема поставок и одновременно уровень уплаты налога на прибыль составляет не менее 50 процентов от уплаты налога на прибыль в соответствующей отрасли;
  • дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность более чем вдвое.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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