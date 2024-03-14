Кого налоговая будет проверять в первую очередь: группы риска среди торговцев — Finance.ua

Кого налоговая будет проверять в первую очередь: группы риска среди торговцев Сегодня 11:02 — Личные финансы

Кого налоговая будет проверять в первую очередь: группы риска среди торговцев

Государственная налоговая служба будет проверять предпринимателей, которые установили Регистраторы расчетных операций (РРО). При этом существует несколько групп риска.

Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев назвал , к кому в первую очередь приедут налоговики с проверками.

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«Налогоплательщикам — торговцам будет интересно узнать, к кому именно налоговики едут в первую очередь, когда определяют, кого проверять на предмет соблюдения закона о применении РРО», — написал он.

По его данным, критерии определения потенциально рисковых плательщиков, в частности, таковы, но не исключительно:

Во-первых, это незначительные выручки предприятия. Сумма выручки за месяц не превышает 20 тыс. гривен для обеспечения минимальных издержек на содержание одного объекта розничной торговли и не менее 40,0 тыс. гривен в месяц в крупных городах (учитывая, что размер аренды, размер заработной платы и т. д. больше чем в два раза), отмечает Гетманцев.

больше чем в два раза), отмечает Гетманцев. Во-вторых, это субъекты хозяйствования, которые зарегистрировали РРО/ПРРО, при этом декларируют нулевые выручки, а также, например, по большинству операций, проведенных через РРО/ПРРО, была произведена оплата в безналичной форме (свыше 90%), рассказал глава финансового комитета.



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В-третьих, у кого есть риски в оформлении наемных работников. Количество зарегистрированных РРО должно соответствовать количеству официально оформленных наемных работников или необходимому количеству работников для обеспечения выполнения технологического процесса на отдельном объекте.

Справка Finance.ua:

Напомним, с 1 августа 2023 года возобновили проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

С 1 октября возвращена ответственность за нарушения в сфере применения РРО. Но есть освобождение от финансовой ответственности за нарушения РРО на прифронтовых территориях (кроме торговли подакцизными товарами).



Государственная налоговая служба проверяет использование РРО предпринимателями и штрафует при выявлении нарушений. Штраф налагают на каждую транзакцию без фискализации.



Сумма штрафа зависит от суммы чека и количества выявленных нарушений. Первое нарушение: 100% от суммы продаж товаров, работ или услуг, совершенных с нарушениями. Второе и последующие нарушения: 150% от суммы продаж товаров, работ или услуг, совершенных с нарушениями.



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