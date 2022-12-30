Украинский бизнес ухудшил оценку налогового режима в военное время — опрос Сегодня 14:40 — Казна и Политика

Украинский бизнес ухудшил оценку налогового режима в военное время — опрос

Украинский бизнес ухудшил оценку налогового режима в стране до 2,97 балла из 5 возможных.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, проведенного ею вместе с Ernst & Young в Украине.

В прошлом же году он составлял 3,01 балла, оказавшись в нейтральной плоскости впервые за десятилетнюю историю исследования.

Самую низкую оценку среди составляющих индекса получил фактор администрирования налогов и подготовки налоговой отчетности — 2,74 балла из 5 возможных.

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Так, 41% респондентов оценивают эту процедуру удовлетворительно, тогда как 39% считают ее обременительной, среди которых 8% — очень обременительной, и только 20% считают ее легкой. Больше всего респонденты жалуются на количество времени, которое они тратят на подготовку налоговой отчетности и уплату налогов.

Качество налогового законодательства получило общую оценку чуть выше, чем в прошлом году: она составила 2,86 балла. Среди респондентов 40% оценивают качество налогового законодательства удовлетворительно, а 26% — положительно. Однако несколько возросло количество недовольных респондентов — с 30% до текущих 34%.

Незначительно возросла оценка качества налогового обслуживания — до 3,04 балла. В целом, почти неизменным осталось соотношение респондентов с положительным и отрицательным восприятием качества обслуживания налоговыми органами (положительно — 35%, удовлетворительно — 39%, неудовлетворительно — 26%).

По отзывам 43% опрошенных, с начала полномасштабного вторжения россии им было легко связаться с налоговой службой. В то же время, 18% сообщили о трудностях в коммуникации, а 40% оценили ее удовлетворительно.

Хотя фактор оценки фискального давления и находится в который раз в нейтральной плоскости — 3,24 балла, в этом году респонденты сообщили об определенном его усилении по сравнению с прошлым годом.

Так, количество респондентов, не испытавших никаких проявлений давления по отношению к своей компании, снизилось радикально: теперь их 4%, хотя в 2021 году таких было 36%.

Среди проявлений фискального давления бизнес выделил необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами и необоснованные информационные запросы и блокирование налоговых накладных.

Удовлетворительным образом были решены вопросы только 7% бизнесов, обращавшихся с запросами в налоговые органы, еще у 75% вопросы были решены частично, а у 18% — не решены вовсе.

Довольно сдержанно бизнес оценил своевременность, полноту и эффективность изменений в налоговом регулировании в соответствии с вызовами военного времени. Так, 49% считают изменения несвоевременными, недостаточными и неэффективными, 33% считают реагирование на вызовы военного времени удовлетворительным, и только 18% считают их своевременными, полными и действенными.

Среди предложений бизнеса по изменениям в налоговой и смежных плоскостях для облегчения работы компаний упоминались, в частности, уточнения правил, которые бы недвусмысленно освобождали от штрафов за нарушения, допущенные в период военного положения; упрощение регистрации налоговых накладных; сведение к минимуму числа запросов и проверок; уменьшение ограничений использования собственных валютных средств и упрощение правил пересечения границы сотрудниками.

В текущей волне опроса приняли участие 111 специалистов в сфере налогов и финансов компаний-членов ЕБА. Опрос проводился с 17 ноября по 23 декабря.

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