УВФ продолжает программу поддержки ветеранского бизнеса «20 тысяч» — Finance.ua

УВФ продолжает программу поддержки ветеранского бизнеса «20 тысяч» Сегодня 21:02 — Личные финансы

УВФ продолжает программу поддержки ветеранского бизнеса «20 тысяч»

Украинский ветеранский фонд запустил программу микрофинансирования бизнеса ветеранов и членов их семей. 20 тысяч гривен возместят на покупку товаров и оборудования для ведения собственного дела.

Об этом сообщает пресс-служба УВФ.

Кто может подать заявку? Ветераны, ветеранки, жена, муж, отец, мать, ребенок (в том числе усыновленный) участника или участницы боевых действий, а также погибших защитников.

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Максимальная сумма возмещения — 20 тысяч гривен на одну заявку. В целом на программу выделено 10 миллионов гривен.

Какие документы необходимы для участия в программе:

паспорт заявителя с пропиской;

выписка из ЕГР о ФЛП или о самозанятом лице;

документ, подтверждающий статус ветерана: удостоверение УБД, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны, удостоверение участника войны;

документ, подтверждающий совместное проживание с ветераном до войны: свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие покупку после 24 февраля 2022 года для работы бизнеса в соответствии с КВЭДами (чек или расходная накладная).

«Если ваша заявка отвечает требованиям, после проверки документов и одобрения — вы получите средства в течение 10 дней. Проект будет действовать до завершения военного положения», — добавили в Фонде.

В настоящее время УВФ профинансировал 79 заявок от участников.

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