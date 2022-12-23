УВФ продолжает программу поддержки ветеранского бизнеса «20 тысяч» — Finance.ua
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УВФ продолжает программу поддержки ветеранского бизнеса «20 тысяч»

Личные финансы
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УВФ продолжает программу поддержки ветеранского бизнеса «20 тысяч»
УВФ продолжает программу поддержки ветеранского бизнеса «20 тысяч»
Украинский ветеранский фонд запустил программу микрофинансирования бизнеса ветеранов и членов их семей. 20 тысяч гривен возместят на покупку товаров и оборудования для ведения собственного дела.
Об этом сообщает пресс-служба УВФ.
Кто может подать заявку? Ветераны, ветеранки, жена, муж, отец, мать, ребенок (в том числе усыновленный) участника или участницы боевых действий, а также погибших защитников.
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Максимальная сумма возмещения — 20 тысяч гривен на одну заявку. В целом на программу выделено 10 миллионов гривен.
Какие документы необходимы для участия в программе:
  • паспорт заявителя с пропиской;
  • выписка из ЕГР о ФЛП или о самозанятом лице;
  • документ, подтверждающий статус ветерана: удостоверение УБД, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны, удостоверение участника войны;
  • документ, подтверждающий совместное проживание с ветераном до войны: свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка;
  • документы, подтверждающие покупку после 24 февраля 2022 года для работы бизнеса в соответствии с КВЭДами (чек или расходная накладная).
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«Если ваша заявка отвечает требованиям, после проверки документов и одобрения — вы получите средства в течение 10 дней. Проект будет действовать до завершения военного положения», — добавили в Фонде.
В настоящее время УВФ профинансировал 79 заявок от участников.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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