Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения — Finance.ua

Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения
Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.
Об этом говорится в карте законодательного акта «О внесении изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины „О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей“ о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения» (№ 8081) на сайте парламента.
Так, согласно документу, в особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.
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Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.
При этом часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30 процентов общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.
Закон вступает в силу со следующего дня после дня его опубликования.
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