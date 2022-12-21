Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения — Finance.ua
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Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения
Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения
Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.
Об этом говорится в карте законодательного акта «О внесении изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины „О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей“ о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения» (№ 8081) на сайте парламента.
Так, согласно документу, в особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.
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Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.
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При этом часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30 процентов общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.
Закон вступает в силу со следующего дня после дня его опубликования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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