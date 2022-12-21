Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения — Finance.ua

Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения Сегодня 19:02 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

Об этом говорится в карте законодательного акта «О внесении изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины „О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей“ о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения» (№ 8081) на сайте парламента

Так, согласно документу, в особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

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Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

При этом часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30 процентов общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Закон вступает в силу со следующего дня после дня его опубликования.

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Укрінформ По материалам:

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