Выплаты военнослужащим превысили 88 млрд в месяц — Finance.ua

Выплаты военнослужащим превысили 88 млрд в месяц Сегодня 20:04 — Казна и Политика

Расходы государственного бюджета на денежное довольствие военнослужащих в ноябре выросли до 88,1 млрд грн после 81,3 млрд грн в октябре и 82,9 млрд грн в сентябре.

Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы по состоянию на 15 декабря, сообщает пресс-служба Минфина.

Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета с начала полномасштабного вторжения рф составила 1894,9 млрд грн. В ноябре расходы составили 261,1 млрд гривен.

В структуре расходов больше всего направлено на оплату труда с начислениями — 806,5 млрд грн (в ноябре — 112,5 млрд грн) или 42,6% от общего объема расходов, затраченных за период войны. В частности, на денежное довольствие военнослужащих направлено 622,9 млрд грн (в ноябре — 88,1 млрд грн).

Кроме того, 418,9 млрд грн (в ноябре — 36,8 млрд грн) направлено на оплату использования товаров и услуг или 22,1%. Среди них:

244,5 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);

104,2 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

396,4 млрд грн (в ноябре — 56,6 млрд грн) направлено на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий), это составляет 20,9% от общего объема расходов. Среди них:

— 176,8 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

— 116,3 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики некоторых видов пособий, компенсаций, денежного довольствия и оплаты услуг отдельным категориям населения, выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам покрытие расходов на проживание;

— 30,4 млрд грн перечислено для выплаты пособия в рамках Программы «єПідтримка»;

кроме того, расходы по обслуживанию государственного долга с начала полномасштабной войны составили 125,1 млрд грн (в ноябре — 36,4 млрд грн) или 6,6% от общего объема расходов;

в то же время, трансферты местным бюджетам составляли 95,8 млрд грн (в октябре — 9,3 млрд грн) или 5,1% от общего объема.

Как сообщалось, по данным Минфина, кассовые расходы на денежное довольствие военнослужащих в октябре составили 81,3 млрд грн, что чуть меньше сентябрьского показателя 82,9 млрд грн и августовского 87,8 млрд грн, когда эти выплаты подскочили из-за недостаточных платежей в июле — 62 млрд грн.

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Фінансовий клуб По материалам:

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