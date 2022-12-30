Названы основные показатели для бизнеса в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Названы основные показатели для бизнеса в 2023 году (инфографика) Сегодня 10:11 — Казна и Политика

Названы основные показатели для бизнеса в 2023 году (инфографика)

Минимальная заработная плата в Украине в следующем году не изменится и сохранится в размере 6700 грн в месяц и 40,46 грн в час. Соответствующие показатели заложены в госбюджете-2023. До такого уровня минималка выросла в октябре 2022-го.

Среди основных показателей для предпринимателей в 2023 году значится прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который также не претерпевает изменений в течение года (2684 грн). В последний раз он повысился 1 декабря 2022-го.

Главное управление Государственной налоговой службы в Донецкой области опубликовало также другие важные показатели для бизнеса:

единый налог для плательщиков І группы (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц) — 268,40 грн;

единый налог для плательщиков ІІ группы (20% от минималки) — 1340 грн;

годовой доход для плательщиков единого налога I группы (167 минималок) — 1 118 900 грн;

годовой доход для плательщиков единого налога ІІ группы (834 минималки) — 5 587 800 грн;

годовой доход для плательщиков единого налога ІІІ группы по ставке 3% или 5% (1167 минималок) — 7 818 900 грн;

максимальная база начисления единого социального взноса (15 минималок) — 100 500 грн;

максимальный ЕСВ (22% от максимальной базы) — 22 110 грн;

минимальная база начисления ЕСВ — 6700 грн;

минимальный ЕСВ (22% от минимальной базы) — 1474 грн;

размер налоговой социальной льготы (50% от прожиточного минимума) — 1342 грн;

предельный доход для применения налоговой социальной льготы (прожиточный минимум, умноженный на 1,4 и округленный до ближайшего десятка) — 3760 грн.

Инфографика: Главное управление Государственной налоговой службы в Донецкой области

Напомним, что доходы в госбюджете-2023 запланированы в размере 1,33 трлн грн, расходы — 2,6 трлн грн, а дефицит — $38 млрд Годовая инфляция ожидается на уровне 28%. Курс доллара на конец года — 45,8 грн/$.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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