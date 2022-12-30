Названы основные показатели для бизнеса в 2023 году (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы основные показатели для бизнеса в 2023 году (инфографика)

Казна и Политика
75
Названы основные показатели для бизнеса в 2023 году (инфографика)
Названы основные показатели для бизнеса в 2023 году (инфографика)
Минимальная заработная плата в Украине в следующем году не изменится и сохранится в размере 6700 грн в месяц и 40,46 грн в час. Соответствующие показатели заложены в госбюджете-2023. До такого уровня минималка выросла в октябре 2022-го.
Среди основных показателей для предпринимателей в 2023 году значится прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который также не претерпевает изменений в течение года (2684 грн). В последний раз он повысился 1 декабря 2022-го.
Главное управление Государственной налоговой службы в Донецкой области опубликовало также другие важные показатели для бизнеса:
  • единый налог для плательщиков І группы (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц) — 268,40 грн;
  • единый налог для плательщиков ІІ группы (20% от минималки) — 1340 грн;
  • годовой доход для плательщиков единого налога I группы (167 минималок) — 1 118 900 грн;
  • годовой доход для плательщиков единого налога ІІ группы (834 минималки) — 5 587 800 грн;
  • годовой доход для плательщиков единого налога ІІІ группы по ставке 3% или 5% (1167 минималок) — 7 818 900 грн;
  • максимальная база начисления единого социального взноса (15 минималок) — 100 500 грн;
  • максимальный ЕСВ (22% от максимальной базы) — 22 110 грн;
  • минимальная база начисления ЕСВ — 6700 грн;
  • минимальный ЕСВ (22% от минимальной базы) — 1474 грн;
  • размер налоговой социальной льготы (50% от прожиточного минимума) — 1342 грн;
  • предельный доход для применения налоговой социальной льготы (прожиточный минимум, умноженный на 1,4 и округленный до ближайшего десятка) — 3760 грн.
Инфографика: Главное управление Государственной налоговой службы в&nbsp;Донецкой области
Инфографика: Главное управление Государственной налоговой службы в Донецкой области
Напомним, что доходы в госбюджете-2023 запланированы в размере 1,33 трлн грн, расходы — 2,6 трлн грн, а дефицит — $38 млрд Годовая инфляция ожидается на уровне 28%. Курс доллара на конец года — 45,8 грн/$.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.