Украинские беженцы в Чехии продолжают работать на неквалифицированных должностях — Finance.ua

Украинские беженцы в Чехии продолжают работать на неквалифицированных должностях Сегодня 16:34 — Личные финансы

Украинские беженцы в Чехии продолжают работать на неквалифицированных должностях

С началом полномасштабной войны россии против Украины количество иностранцев в Чехии выросло. По данным чешского МВД, сегодня в стране с населением около 11 миллионов проживает около миллиона иностранцев. Самая многочисленная группа — украинцы. Далее в списке — граждане Словакии, Вьетнама, россии и Румынии.

Об этом пишет Radio Prague International.

В Чехии уровень трудоустроенности среди иностранцев из стран вне ЕС даже выше, чем среди местных. Но часто мигрантам приходится работать на должностях, не соответствующих их образованию.

Подавляющее большинство мигрантов приезжает в Чехию именно с целью трудоустройства. При этом, по словам политического географа Душана Дрбоглава из Карлового университета, спрос существует, прежде всего, на тяжелый неквалифицированный труд с низкой оплатой и ограниченными социальными гарантиями.

Какие профессии наиболее востребованы

По данным Европейского органа по трудовым вопросам, в Чехии больше всего нужны:

рабочие;

сиделки в социальных учреждениях;

водители;

уборщики.

Кроме того, страна заинтересована в специалистах среднего уровня квалификации, в частности в сварщиках. Также существует потребность в медсестрах, врачах, программистах и ​​инженерах.

Иностранная рабочая сила в Чехии

Еще до 2022 украинцы составляли заметную часть иностранной рабочей силы. Сначала это были преимущественно мужчины, приезжавшие на несколько месяцев и возвращавшиеся домой. Позже мигранты стали оставаться дольше, привозить семьи и получать разрешения на постоянное жительство.

С февраля 2022 года ситуация изменилась — Чехия приняла сотни тысяч украинских беженцев. В основном это были женщины с детьми. Большинство из них имеют хорошее образование, но вынуждены работать на низкооплачиваемых должностях.

Вместе с новой волной миграции вернулась и старая схема трудоустройства через посредников. Они помогают с работой и жильем, но за свои услуги берут значительную часть зарплаты.

В отчетах некоммерческой организации Diakonie Západ отмечено, что иностранцы нередко работают без медицинского страхования, без официального оформления и без гарантий оплаты.

По словам эксперта по миграции и интеграции Марии Елинковой, сейчас в Чехии очень распространена ситуация, когда иностранцы работают в ужасающих условиях. Из-за отсутствия финансовой стабильности им сложно интегрироваться в общество. Хотя государственные службы пытаются контролировать ситуацию, масштабы трудовой эксплуатации остаются большими.

Справка Finance.ua:

Министерство внутренних дел Чехии планирует изменить правила временной защиты для украинцев, в частности, для военных, которые будут возвращаться с фронта. Новоприбывшие ветераны больше не смогут претендовать на временную защиту;

в Чехии трудоустроено 155 тысяч беженцев из Украины, и 95 процентов из них имеют бессрочные трудовые договоры и уплачивают взносы социального страхования. В начале прибытия волны беженцев таких было всего 40 процентов;



минимальная зарплата в Чехии в 2025 году выросла на 1900 чешских крон и составляет 20 800 крон в месяц, или 124.40 кроны в час.



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