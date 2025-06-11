Украинские беженцы в Чехии продолжают работать на неквалифицированных должностях — Finance.ua

Украинские беженцы в Чехии продолжают работать на неквалифицированных должностях
С началом полномасштабной войны россии против Украины количество иностранцев в Чехии выросло. По данным чешского МВД, сегодня в стране с населением около 11 миллионов проживает около миллиона иностранцев. Самая многочисленная группа — украинцы. Далее в списке — граждане Словакии, Вьетнама, россии и Румынии.
Об этом пишет Radio Prague International.
В Чехии уровень трудоустроенности среди иностранцев из стран вне ЕС даже выше, чем среди местных. Но часто мигрантам приходится работать на должностях, не соответствующих их образованию.
Подавляющее большинство мигрантов приезжает в Чехию именно с целью трудоустройства. При этом, по словам политического географа Душана Дрбоглава из Карлового университета, спрос существует, прежде всего, на тяжелый неквалифицированный труд с низкой оплатой и ограниченными социальными гарантиями.
Какие профессии наиболее востребованы
По данным Европейского органа по трудовым вопросам, в Чехии больше всего нужны:
- рабочие;
- сиделки в социальных учреждениях;
- водители;
- уборщики.
Кроме того, страна заинтересована в специалистах среднего уровня квалификации, в частности в сварщиках. Также существует потребность в медсестрах, врачах, программистах и инженерах.
Иностранная рабочая сила в Чехии
Еще до 2022 украинцы составляли заметную часть иностранной рабочей силы. Сначала это были преимущественно мужчины, приезжавшие на несколько месяцев и возвращавшиеся домой. Позже мигранты стали оставаться дольше, привозить семьи и получать разрешения на постоянное жительство.
С февраля 2022 года ситуация изменилась — Чехия приняла сотни тысяч украинских беженцев. В основном это были женщины с детьми. Большинство из них имеют хорошее образование, но вынуждены работать на низкооплачиваемых должностях.
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Вместе с новой волной миграции вернулась и старая схема трудоустройства через посредников. Они помогают с работой и жильем, но за свои услуги берут значительную часть зарплаты.
В отчетах некоммерческой организации Diakonie Západ отмечено, что иностранцы нередко работают без медицинского страхования, без официального оформления и без гарантий оплаты.
По словам эксперта по миграции и интеграции Марии Елинковой, сейчас в Чехии очень распространена ситуация, когда иностранцы работают в ужасающих условиях. Из-за отсутствия финансовой стабильности им сложно интегрироваться в общество. Хотя государственные службы пытаются контролировать ситуацию, масштабы трудовой эксплуатации остаются большими.
Справка Finance.ua:
- Министерство внутренних дел Чехии планирует изменить правила временной защиты для украинцев, в частности, для военных, которые будут возвращаться с фронта. Новоприбывшие ветераны больше не смогут претендовать на временную защиту;
- в Чехии трудоустроено 155 тысяч беженцев из Украины, и 95 процентов из них имеют бессрочные трудовые договоры и уплачивают взносы социального страхования. В начале прибытия волны беженцев таких было всего 40 процентов;
- минимальная зарплата в Чехии в 2025 году выросла на 1900 чешских крон и составляет 20 800 крон в месяц, или 124.40 кроны в час.
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