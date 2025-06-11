Украинские беженцы в Чехии продолжают работать на неквалифицированных должностях — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинские беженцы в Чехии продолжают работать на неквалифицированных должностях

Личные финансы
38
Украинские беженцы в Чехии продолжают работать на неквалифицированных должностях
Украинские беженцы в Чехии продолжают работать на неквалифицированных должностях
С началом полномасштабной войны россии против Украины количество иностранцев в Чехии выросло. По данным чешского МВД, сегодня в стране с населением около 11 миллионов проживает около миллиона иностранцев. Самая многочисленная группа — украинцы. Далее в списке — граждане Словакии, Вьетнама, россии и Румынии.
Об этом пишет Radio Prague International.
В Чехии уровень трудоустроенности среди иностранцев из стран вне ЕС даже выше, чем среди местных. Но часто мигрантам приходится работать на должностях, не соответствующих их образованию.
Подавляющее большинство мигрантов приезжает в Чехию именно с целью трудоустройства. При этом, по словам политического географа Душана Дрбоглава из Карлового университета, спрос существует, прежде всего, на тяжелый неквалифицированный труд с низкой оплатой и ограниченными социальными гарантиями.

Какие профессии наиболее востребованы

По данным Европейского органа по трудовым вопросам, в Чехии больше всего нужны:
  • рабочие;
  • сиделки в социальных учреждениях;
  • водители;
  • уборщики.
Кроме того, страна заинтересована в специалистах среднего уровня квалификации, в частности в сварщиках. Также существует потребность в медсестрах, врачах, программистах и ​​инженерах.

Иностранная рабочая сила в Чехии

Еще до 2022 украинцы составляли заметную часть иностранной рабочей силы. Сначала это были преимущественно мужчины, приезжавшие на несколько месяцев и возвращавшиеся домой. Позже мигранты стали оставаться дольше, привозить семьи и получать разрешения на постоянное жительство.
С февраля 2022 года ситуация изменилась — Чехия приняла сотни тысяч украинских беженцев. В основном это были женщины с детьми. Большинство из них имеют хорошее образование, но вынуждены работать на низкооплачиваемых должностях.

Читайте также: Самые прибыльные профессии в Германии, Польше и Чехии в 2025 году

Вместе с новой волной миграции вернулась и старая схема трудоустройства через посредников. Они помогают с работой и жильем, но за свои услуги берут значительную часть зарплаты.
В отчетах некоммерческой организации Diakonie Západ отмечено, что иностранцы нередко работают без медицинского страхования, без официального оформления и без гарантий оплаты.
По словам эксперта по миграции и интеграции Марии Елинковой, сейчас в Чехии очень распространена ситуация, когда иностранцы работают в ужасающих условиях. Из-за отсутствия финансовой стабильности им сложно интегрироваться в общество. Хотя государственные службы пытаются контролировать ситуацию, масштабы трудовой эксплуатации остаются большими.

Справка Finance.ua:

  • Министерство внутренних дел Чехии планирует изменить правила временной защиты для украинцев, в частности, для военных, которые будут возвращаться с фронта. Новоприбывшие ветераны больше не смогут претендовать на временную защиту;
  • в Чехии трудоустроено 155 тысяч беженцев из Украины, и 95 процентов из них имеют бессрочные трудовые договоры и уплачивают взносы социального страхования. В начале прибытия волны беженцев таких было всего 40 процентов;
  • минимальная зарплата в Чехии в 2025 году выросла на 1900 чешских крон и составляет 20 800 крон в месяц, или 124.40 кроны в час.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems