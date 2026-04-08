Украинские АЗС стали снижать цены на горючее

«Укрнафта» уже отреагировала на изменения и приступила к снижению цен

Украинские АЗС стали снижать цены на горючее. На основных международных биржах началось снижение котировок, что оказывает непосредственное влияние на цены на топливо в Украине.

Как сообщает Правительственный портал, премьер-министр Юлия Свириденко провела рабочую встречу с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» по поводу текущей ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов.

Кто уже начал снижать цены

Государственная сеть АЗК «Укрнафта» уже отреагировала на изменения и начала снижение цен. При сохранении текущей динамики на мировых рынках ожидается более существенное снижение стоимости.

Свириденко отметила необходимость ответной реакции со стороны других участников рынка.

«Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры», — подчеркнула премьер-министр.

Объемы поставки топлива в Украину

На заседании также отметили стабильную ситуацию с топливным обеспечением. В марте были достигнуты рекордные за последние пять лет объемы поставок, и такая же динамика будет сохранена в апреле.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что мировые финансовые рынки отреагировали на новость о временном прекращении огня между США и Ираном. После недель напряженности цены на нефть обвалились, а фондовые индексы пошли вверх, сигнализируя о краткосрочном облегчении для инвесторов.

Перемирие было достигнуто за несколько часов до крайнего срока, установленного Трампом для возможной эскалации. В переговорах посредническую роль сыграл Пакистан. Соглашение дает сторонам две недели на поиск долгосрочного решения конфликта, который уже вызвал глобальный энергетический кризис.

Трамп назвал договоренности о прекращении огня с Ираном «великим днем ​​для мира в мире» и ожидает больших прибылей после разблокирования Ормузского пролива.

