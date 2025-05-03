Украинская кибербезопасность ослабла из-за прекращения помощи США — СМИ — Finance.ua
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Украинская кибербезопасность ослабла из-за прекращения помощи США — СМИ

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Украинская кибербезопасность ослабла из-за прекращения помощи США — СМИ
Украинская кибербезопасность ослабла из-за прекращения помощи США — СМИ
Украинская кибербезопасность значительно ослабла после остановки помощи со стороны США.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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Как сообщают источники Bloomberg, контракты Украины и США были аннулированы или приостановлены. По словам источников, США помогли Украине противостоять российским попыткам диверсий на электростанциях и проникновению в Кабинет министров, высший орган государственной исполнительной власти в стране.
Между тем запланированные поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для обеспечения безопасности украинской инфраструктуры, так и не были доставлены.
За последние пять лет только Агентство США по международному развитию выделило более 200 миллионов долларов на помощь Украине в сфере кибербезопасности. Агентство национальной безопасности и кибернетическое командование США также оказывали помощь.
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Американская помощь в сфере кибербезопасности включала поддержку специалистов, обучение, оборудование и программное обеспечение для организаций по всей Украине, в том числе для десятков правительственных учреждений и ведомств, а также для ключевых поставщиков газа и электроэнергии, национального банка и ядерных объектов.
По словам источников Bloomberg, американское финансирование стало самым большим источником поддержки Украины в области кибербезопасности.
Гранты USAID финансировали несколько инициатив по кибербезопасности в Украине, некоторые из которых были одобрены при первой администрации Трампа, включая усилия по защите избирательной инфраструктуры страны и ее дипломатических сетей связи.
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После вторжения россии в Украину в феврале 2022 года USAID увеличило финансирование проектов по кибербезопасности, поскольку российские хакеры активизировали свои попытки саботировать украинские компьютерные сети.
Однако с января 2025 года Трамп прекратил критически важную поддержку со стороны США — включая военные поставки и, порой, обмен разведданными.
Помощь США в сфере кибербезопасности остается критически важной, в том числе для защиты правительственных структур, телекоммуникационных компаний и энергетических предприятий от кибератак.
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По материалам:
Економічна Правда
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