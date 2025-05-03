Украинская кибербезопасность ослабла из-за прекращения помощи США — СМИ Сегодня 03:15

Украинская кибербезопасность ослабла из-за прекращения помощи США — СМИ

Украинская кибербезопасность значительно ослабла после остановки помощи со стороны США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Читайте также Блэкаут в Европе: одной из версий масштабных отключений света в Испании рассматривают кибератаку

Как сообщают источники Bloomberg, контракты Украины и США были аннулированы или приостановлены. По словам источников, США помогли Украине противостоять российским попыткам диверсий на электростанциях и проникновению в Кабинет министров, высший орган государственной исполнительной власти в стране.

Между тем запланированные поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для обеспечения безопасности украинской инфраструктуры, так и не были доставлены.

За последние пять лет только Агентство США по международному развитию выделило более 200 миллионов долларов на помощь Украине в сфере кибербезопасности. Агентство национальной безопасности и кибернетическое командование США также оказывали помощь.

Читайте также Зеленский подписал закон о киберзащите государственных ресурсов

Американская помощь в сфере кибербезопасности включала поддержку специалистов, обучение, оборудование и программное обеспечение для организаций по всей Украине, в том числе для десятков правительственных учреждений и ведомств, а также для ключевых поставщиков газа и электроэнергии, национального банка и ядерных объектов.

По словам источников Bloomberg, американское финансирование стало самым большим источником поддержки Украины в области кибербезопасности.

Гранты USAID финансировали несколько инициатив по кибербезопасности в Украине, некоторые из которых были одобрены при первой администрации Трампа, включая усилия по защите избирательной инфраструктуры страны и ее дипломатических сетей связи.

После вторжения россии в Украину в феврале 2022 года USAID увеличило финансирование проектов по кибербезопасности, поскольку российские хакеры активизировали свои попытки саботировать украинские компьютерные сети.

Однако с января 2025 года Трамп прекратил критически важную поддержку со стороны США — включая военные поставки и, порой, обмен разведданными.

Помощь США в сфере кибербезопасности остается критически важной, в том числе для защиты правительственных структур, телекоммуникационных компаний и энергетических предприятий от кибератак.

Большие возможности приходят не в спокойные времена, а в моменты нестабильности. Те, кто умеет видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн

Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.