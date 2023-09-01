Украинская ГТС и хранилища готовы работать без российского газа — Finance.ua

Украинская ГТС и хранилища готовы работать без российского газа Сегодня 11:29 — Энергетика

Украинская ГТС и хранилища готовы работать без российского газа

Стресс-тест подтвердил надежность работы украинской газовой инфраструктуры в условиях нулевого транзита, военного риска и повреждения основных активов.

Об этом, опираясь на данные отчета USAID — Проект энергетической безопасности, сообщает Министерство энергетики Украины

«Украинская ГТС и ПХГ готовы работать в условиях нулевого транзита. Также газотранспортная система готова к ОЗУ 2023/2024 в условиях вызовов войны, а отечественные ПХГ могут быть использованы как надежные хранилища для хранения европейского газа», — говорится в сообщении.

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Такая независимая техническая оценка дана международной экспертной группой после проведения моделирования работы ГТС и ПХГ по потенциальным сценариям в случае атак врага на газовую инфраструктуру, других чрезвычайных ситуаций и остановки транзита российского газа.

«Мы воюем с коварным врагом — россия может прекратить действие контракта в любой день, несмотря на юридические формальности. Поэтому наша ГТС должна быть готова к возможным вызовам. Наша ГТС становится еще более мощной составляющей европейской газотранспортной системы. Ключевая цель — создание в Украине энергетического хаба, в частности, для хранения газа странами ЕС», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

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В министерстве подчеркнули, что проверка технических условий эксплуатации во время стресс-теста подтвердила надежность транспортировки и хранения газа даже в условиях военного риска и повреждения основных активов.

Все сценарии моделировали выход из строя разных комбинаций критически важных объектов операторов. Анализ также учитывает данные об атаках на объекты в 2022/2023 годах, структуре, характеристиках повреждений в разных регионах Украины.

По выводам независимых экспертов SRG, сценарии смоделированных стресс-тестов точны и подтверждают техническую устойчивость ПХГ Украины.

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Соответствующий стресс-тест был инициирован Министерством энергетики Украины. Моделирование работы осуществлялось рабочей группой в составе и при содействии USAID — Проекта энергетической безопасности, Секретариата Энергетического Сообщества, генерального директората «Joint Research Centre» Европейской комиссии, Simone Research Group, НАК «Нафтогаз Украины» и Укртрансгаза и ОГТСУ.

По словам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышева, компания получила подтверждение надежности обеспечения бесперебойной работы иностранных компаний с украинскими ПХГ.

«Это подтверждает, что наши процессы отвечают международным стандартам. Что само по себе уже является гарантией предоставляемых услуг. Согласно выводам проведенной независимой экспертизы, резервная мощность ПХГ и маневренность ГТС Украины позволят обеспечить отбор объемов газа наших партнеров для доставки до границ ЕС при любых смоделированных кризисных сценариях», — отметил Чернышев в Фейсбуке

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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