ЕС импортирует рекордные объемы сжиженного газа из россии — FT — Finance.ua
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ЕС импортирует рекордные объемы сжиженного газа из россии — FT

Энергетика
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ЕС импортирует рекордные объемы сжиженного газа из россии — FT
ЕС импортирует рекордные объемы сжиженного газа из россии — FT
Евросоюз планирует импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из россии, несмотря на то что блок стремится отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анализ отраслевых данных организацией Global Witness, не называя прогнозируемых показателей.
С января по июль 2023 года импорт охлажденного газа в ЕС вырос на 40% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Рост более стремительный, чем среднемировое увеличение импорта российского СПГ (6% за тот же период).
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«Шокирует, что страны ЕС так тяжело работали, чтобы отказаться от транспортируемого российского ископаемого газа только для того, чтобы заменить его эквивалентом. Неважно, поступает ли это из трубопровода или из лодки — это все равно означает, что европейские компании посылают миллиарды в военный сундук путина», — считает старший организатор кампании по ископаемому топливу в Global Witness Джонатан Норонья-Гант.
Доля российского СПГ в общем объеме импорта в ЕС составляет 16% (21,6 млн из общего объема 133,5 млн м. куб.) в январе-июле.
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Основной объем россия экспортирует через предприятие «Ямал СПГ», контрольным пакетом которого владеет российская компания «Новатек». Другая часть акций принадлежит французской Total Energies, китайской CNPC и китайскому государственному фонду.
В этом году Россия стала вторым по величине поставщиком СПГ в ЕС после США.
В этом году Россия стала вторым по величине поставщиком СПГ в ЕС после США., Інфографіка: Financial Times
Заметим, что в 2022 г. импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу впервые превысил объемы, поступающие на континент по трубопроводам. Тогда же доля россии в мировом экспорте трубопроводов упала до 29% в 2022 году с примерно 43% в среднем за предыдущие 10 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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