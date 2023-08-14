Хранение газа в Украине поможет Европе усилить энергетическую безопасность, — The Telegraph Сегодня 06:09 — Энергетика

Хранение газа в Украине поможет Европе усилить энергетическую безопасность, — The Telegraph

Несмотря на риски войны, украинские подземные хранилища газа становятся все более привлекательными для европейских компаний, стремящихся закупить газ по более низким летним ценам накануне сложной зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью The Telegraph

Глава группы «Нафтогаз» Алексей Чернышев в комментарии для издания отметил, что больший спрос со стороны крупных трейдеров на хранение газа в Украине «Нафтогаз» ощутил в июле 2023 года.

«ЕС имеет мощности для хранения около 100 миллиардов кубометров газа, что составляет около четверти его годовой потребности. Десять миллиардов кубометров газа, которые предлагаются Украиной, могут стать спасением в тяжелую зиму и увеличить запасы ЕС на 10%. Перекачка газа в Украину через трубопроводы Польше, Венгрии, Словакии или Молдове разрешает компаниям покупать газ, когда цены обычно ниже летом, и получать его, когда спрос высокий зимой», — отмечается в материале.

В статье также добавляют, что косвенно от использования украинских ПХГ выиграют и потребители Великобритании. Предполагается, что дополнительные резервы газа помогут удержать рост цен на топливо в ЕС, что отразится на счетах за отопление в Соединенном Королевстве.

Предполагается, что приток газа в украинские подземные хранилища и дальше будет расти, даже несмотря на войну.

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