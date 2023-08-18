Отказ от российского газа: хранилища ЕС заполнены уже на 90% — Finance.ua
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Отказ от российского газа: хранилища ЕС заполнены уже на 90%

Энергетика
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Отказ от российского газа: хранилища ЕС заполнены уже на 90%
Отказ от российского газа: хранилища ЕС заполнены уже на 90%
Газовые хранилища Евросоюза уже заполнены на 90% с опережением графика почти на три месяца, что позволит безопасно пройти зиму без российского энергоносителя.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Это поможет нам безопасно пройти зиму. Мы вместе отказываемся от российского газа и параллельно продолжаем работать над тем, чтобы в будущем иметь более разнообразные источники поставок», — сообщила она.
Чехия сообщала о заполненности хранилищ на 90% еще в конце июля.
Согласно новым целям по хранению газа, принятым в прошлом году, страны-члены ЕС должны были заполнить свои хранилища на 90% до 1 ноября.
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В прошлом году пиковый уровень заполнения хранилищ достиг 95% их мощности.
Также в 2022 году страны договорились сократить потребление газа на 15%, чтобы пройти зиму 2022/2023. Эти усилия позволили сократить спрос на газ почти на 18%, причем половина экономии пришлась на домохозяйства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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