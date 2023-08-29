Нафтогаз назвал цену газа для украинцев и теплопроизводителей — Finance.ua

Нафтогаз назвал цену газа для украинцев и теплопроизводителей
В НАК «Нафтогаз Украины» рассказали о том, какие цены на природный газ предложат населению и предприятиям теплокоммунэнерго в ближайшем отопительном сезоне. В компании обещают стабильную стоимость.
О том, что будет с ценами на ресурс, сообщил глава НАК «Нафтогаз» Алексей Чернышев во время эфира телемарафона.
Какие будут цены на газ в Украине
По словам Чернышева, цены на «голубое топливо» меняться не будут. Украинцы будут покупать топливо по цене 7,96 гривны за кубический метр, теплопроизводители — по цене 7,42 гривны.
«Должен успокоить наших потребителей. Цена на газ остается стабильной. Для наших постоянных потребителей, домохозяйств — это 7,96. То есть та, которая была в прошлом году», — подчеркнул чиновник.
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Кроме того, остается действие специальных условий поставки природного газа для предприятий теплокоммунэнерго.
«Правительство приняло соответствующее постановление, которым продолжило действие ПСО. Таким образом газ по объему будет поставляться по цене 7,42 тыс. для предприятий ТКЭ», — пояснил он.
Закупки природного газа
Глава «Нафтогаза» рассказал об объемах топлива в подземных газохранилищах. Он уверяет, что их абсолютно достаточно для того, чтобы Украине не пришлось обращаться к иностранным партнерам за импортом. Также намерены в дальнейшем увеличивать добычу собственного газа.
В этом году цель запасов ресурса в подземных хранилищах на начало отопительного сезона — 14,7 млрд кубометров.
«По расчетам, этого абсолютно достаточно, это предполагает разные сценарии, в том числе дополнительный объем выработки и генерации электричества с использованием природного газа. Этого объема будет достаточно, мы активно движемся в направлении накопления и уже фактически достигли цифры в 14 млрд кубометров. Я уверяю, что цель будет выполнена и перевыполнена», — добавил Алексей Чернышев.
Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» намерена привлечь зарубежный опыт из США для модернизации отечественного метода разработки природного газа.
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