Нафтогаз назвал цену газа для украинцев и теплопроизводителей — Finance.ua

Нафтогаз назвал цену газа для украинцев и теплопроизводителей Сегодня 09:00 — Энергетика

Нафтогаз назвал цену газа для украинцев и теплопроизводителей

В НАК «Нафтогаз Украины» рассказали о том, какие цены на природный газ предложат населению и предприятиям теплокоммунэнерго в ближайшем отопительном сезоне. В компании обещают стабильную стоимость.

О том, что будет с ценами на ресурс, сообщил глава НАК «Нафтогаз» Алексей Чернышев во время эфира телемарафона.

Какие будут цены на газ в Украине

По словам Чернышева, цены на «голубое топливо» меняться не будут. Украинцы будут покупать топливо по цене 7,96 гривны за кубический метр, теплопроизводители — по цене 7,42 гривны.

«Должен успокоить наших потребителей. Цена на газ остается стабильной. Для наших постоянных потребителей, домохозяйств — это 7,96. То есть та, которая была в прошлом году», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, остается действие специальных условий поставки природного газа для предприятий теплокоммунэнерго.

Правительство приняло соответствующее постановление , которым продолжило действие ПСО. Таким образом газ по объему будет поставляться по цене 7,42 тыс. для предприятий ТКЭ», — пояснил он.

Закупки природного газа

Глава «Нафтогаза» рассказал об объемах топлива в подземных газохранилищах. Он уверяет, что их абсолютно достаточно для того, чтобы Украине не пришлось обращаться к иностранным партнерам за импортом. Также намерены в дальнейшем увеличивать добычу собственного газа.

В этом году цель запасов ресурса в подземных хранилищах на начало отопительного сезона — 14,7 млрд кубометров.

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«По расчетам, этого абсолютно достаточно, это предполагает разные сценарии, в том числе дополнительный объем выработки и генерации электричества с использованием природного газа. Этого объема будет достаточно, мы активно движемся в направлении накопления и уже фактически достигли цифры в 14 млрд кубометров. Я уверяю, что цель будет выполнена и перевыполнена», — добавил Алексей Чернышев.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» намерена привлечь зарубежный опыт из США для модернизации отечественного метода разработки природного газа.

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